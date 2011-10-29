به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "ایوانف" نوشته آنتوان چخوف به کارگردانی امیررضا کوهستانی در اجراهای آخر هفته خود میزبان هنرمندان و اساتیدی چون محمد حسینیزاد، محمد شیروانی، بهمن فرمان آرا، ویشکا آسایش، رضا میر باقری، نیما کرمی، بهزاد فراهانی، فهیمه رحیمیان، بهروز افخمی، مرجان شیر محمدی، جمشید گرگین، لادن مستوفی و... بود.
نمایش"نامههایی به تب" نیز چهارمین شب اجرای خود را با حضور هنرمندانی چون محمد حسین لطیفی، برزو ارجمند، شهره سلطانی، هومن سیدی، آزاده صمدی و علی نرگسنژاد روی صحنه برد.
مجموعه تماشاخانه ایرانشهر با اجرای دو نمایش "ایوانف" ساعت 19 به مدت زمان 180 دقیقه در سالن شماره یک و "نامههایی به تب" به طراحی و کارگردانی سیامک احصایی به مدت زمان 60 دقیقه ازساعت 19:15 در سالن استاد سمندریان هر روز به استثناء روزهای شنبه میزبان علاقمندان به هنرهای نمایشی است.
