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۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۰

سلیمان پور:

مدیران باید به اقامه نماز در ادارات رباط کریم توجه ویژه داشته باشند

مدیران باید به اقامه نماز در ادارات رباط کریم توجه ویژه داشته باشند

رباط کریم - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری رباط کریم گفت: مدیران باید به اقامه نماز جماعت در ادارات شهرستان توجه ویژه ای داشته باشند زیرا اساس تشکیل حکومت اسلامی اقامه نماز است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری شهرستان رباط کریم صبح شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان رباط کریم با بیان اینکه خوشبختانه در بیشتر ادارات و دستگاه های شهرستان رباط کریم نماز جماعت با حضور شایسته کارمندان و کارکنان برگزار می شود، افزود: شاید در برخی از ادارات به علت نبود امکانات و فضای مناسب، نماز جماعت اقامه نشود که در کوتاه ترین زمان ممکن باید اقدامات لازم برای برگزاری نماز جماعت در این ادارات نیز انجام شود.

بیژن سلیمان پور ادامه داد: اداراتی که در زمینه اقامه بهتر نماز جماعت اقدام و ابتکار خوبی از خود نشان دهند، در شورای اداری شهرستان معرفی و تقدیر خواهند شد.

وی تاکید کرد: نماز کارخانه انسان سازی و بهترین وسیله برای تقرب الهی است و باید در جهت اقامه با شکوهتر نماز در همه جای کشور و ادارات شهرستان اقدام شود.

همچنین در این جلسه وضعیت اقامه نماز در ادارات و واحدهای صنعتی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع کاستی های موجود، تصمیماتی اتخاذ شد.
 

کد مطلب 1445949

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