به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک با اعلام این مطلب گفت: طرح سنگکاری حرم امام حسین (ع) که توسط سنگکاران زبده و ماهر کشورمان در حال انجام است، تا روز عید غدیر امسال (24 آبان ماه) آماده افتتاح است.

وی دومین پروژه در دست اجرا را احداث بیمارستان زائران امام سجاد(ع) در کاظمین ذکر کرد و گفت: این پروژه در حال حاضر بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بزودی به روی زائران عتبات عالیات گشوده خواهد شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور افزود: پروژه مجتمع خدماتی سیدالشهدا (ع) به عنوان بزرگترین مجتمع شهر کربلا اکنون در مراحل پایانی کار قرار دارد و عید غدیر امسال به بهره برداری می رسد.

این مجتمع بیش از 14 هزار متر مربع زیربنا و دارای مهمانسرا، آشپزخانه، سوئیت های اقامتی، کلاس های آموزشی، سالن کنفرانس، واحدهای خدماتی و درمانگاه است.



