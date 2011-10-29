وقتی برق همه صداهای ناهنجار را با خود برد

به گزارش خبرنگار مهر، رعایت نکردن حقوق دیگران، یکی از مسائل آشکاری است که همانند نمایشگاه‌های کتاب، قرآن، رسانه‌های دیجیتال و ... در نمایشگاه مطبوعات هم مشاهده می‌شود. حضور پرشمار خبرنگاران یک رسانه در غرفه‌ای نه چندان وسیع، استفاده از بلندگوهای پرقدرت برای مناظره‌های سیاسی، افشاندن برف شادی روی سر مردم و بازدیدکنندگان، تبلیغات صوتی برای مؤسسات ارتباطی و اطلاع‌رسانی، پخش تیزرها و برنامه‌های مهیج از نمایشگرهای بسیار بزرگ و جاگیر و ... نمونه احترام نگذاشتن به حقوق دیگران تلقی می‌شود.

غرفه برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات، این روزها به محل برپایی میتینگ‌های سیاسی تبدیل شده که گروهی از هواخواهان جریان‌های گوناگون را مقابل این غرفه‌ها جمع می‌کند و اغلب، این نشست‌ها با برخورد مخالفان روبرو می‌شود؛ به گونه‌ای که با آمدن برخی مردان سیاست، عده‌ای دور او حلقه زده و از از وی درباره مسائل کشور سئوال می‌کنند و جمعی نیز با به چالش کشیدن افکار و عقاید این افراد، فضای نمایشگاه را به محیط مناظره پرسروصدا مبدل می‌سازند.

دعوت از چهره‌های جنجال‌ساز، امری رایج و اقدامی معمول در نمایشگاه مطبوعات است. به خصوص اینکه کشور ما در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نمایندگان ملت، نخبگان، فعالان سیاسی و چهره‌های اقتصادی علاقه‌مندند از فضای نمایشگاه مطبوعات برای یارگیری بیش‌ترین بهره را ببرند.

غیر از اینها، پخش مستندهای گوناگون از نمایشگرهای غول‌پیکر به یکی از معضلات نمایشگاه تبدیل شده و صدای دیگری به اصوات و همهمه‌های سالن افزوده است که عمدتاً این کار با نارضایتی همسایگان همراه است.

اجرای برنامه‌های زنده در یکی از شبکه‌های رادیویی هم از کارهایی است که تقریباً با تولید صدا و تجمع وسیع علاقه‌مندان مقابل غرفه این شبکه همراه است. با این حال، نمونه‌های نادرتری هم در نمایشگاه هست که جای اعتراض و انتقاد فراوان دارد.

طبق قوانین نمایشگاه، استفاده از بلندگو در غرفه‌ها ممنوع است. به همین دلیل، نشست‌های خبرگزاری مهر در فضایی بسیار آرام و بدون بهره‌گیری از دستگاه‌های تقویت صوت برگزار می‌شود، اما برخی همسایگان مهر، با استفاده از بلندگوهای پرقدرت، تلاش می‌کنند فضا را به نفع خود تغییر دهند. این را زمانی می‌شود فهمید که با آمدن یک شخصیت سیاسی، اقتصادی یا ورزشی، شمار زیادی از خبرنگاران دور او را می‌گیرند و با پافشاری فراوان، وی را به غرفه خود می‌برند که بعضاً برخی مهمانان به این اصرارها پاسخ منفی داده و راهی غرفه رسانه مورد علاقه خود می‌شوند.

اما در نادرترین اقدام رسانه‌ها، یکی از مجلات حاضر در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات، با آوردن دو دستگاه، روی سر بازدیدکنندگان برف شادی و حباب می‌پاشد و البته مورد توجه کودکان و نوجوانان می‌شود!

روز گذشته با قطع برق نمایشگاه، تمام همهمه‌ها و صداهای مزاحم به یک باره قطع شد تا نمایشگاه در فضایی بسیار آرام و منطقی به کار خود ادامه بدهد. هرچند قطع برق، نمایشگاه را در تاریکی فرو برد، اما غرفه‌داران هم آرامش دو و نیم ساعته را تجربه کردند و هم به جان بارانی که موجب قطع برق شد، دعا کردند!