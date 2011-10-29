نخبگان آموزش و پرورش بهارستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهارستان صبح شنبه در جمع دانش آموزان نخبه این شهرستان اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) فرمودند "امید من به شما دبستانیهاست" و این سخن نشان از جایگاه والای دانش آموزان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.

سید ضیاء چراغی در ادامه از هوشمندسازی بیش از 100 آموزشگاه در شهرستان بهارستان خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در سال آینده صد درصد آموزشگاه ها را به سیستم هوشمند مجهز کنند.

وی با اشاره به موفقیتهای کسب شده توسط دانش آموزان و آموزش و پرورش شهرستان بهارستان در سطوح مختلف آن را نشان دهنده استعداد بالای دانش آموزان این منطقه دانست.

یک استاد دانشگاه نیز در این جلسه با اشاره به اینکه نخبگان در زمینه های علمی توانسته اند به پیشرفت های زیادی دست پیدا کنند از آنها خواست در زمینه های تربیتی و عزت نفس نیز برنامه ریزی مناسبی داشته باشند تا در هر دو زمینه به صورت یکسان رشد و نمو پیدا کنند.

سیما فردوسی پور یکی از راه هایی که به وسیله آن می توان عزت نفس را تقویت کرد کسب علم و دانش دانست و عنوان کرد: روی آوردن به مسائلی چون جراحی های پلاستیک و ترتیب اثر دادن به مسائل ظاهری نشان دهنده عزت نفس پایین در افراد است.

در پایان این مراسم از نخبگان آموزش و پرورش شهرستان بهارستان با اهدای جوایزی تقدیر شد.

