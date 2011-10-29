آمادگی شهرداری رباط کریم برای واگذاری کتابخانه های عمومی به ارگان مربوطه

رضا صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای استفاده بهینه از امکانات موجود در جلسه ای که با منوچهر رضایی شهردار رباط کریم برگزار شد، شهرداری آمادگی خود را برای واگذاری کتابخانه عمومی شهرداری به اداره کتابخانه های عمومی اعلام کرد.

وی افزود: کتابخانه عمومی شهرداری رباط کریم که در سال 1386 تاسیس شده در طبقه فوقانی فرهنگسرای شهر قرار دارد و دارای هشت هزار نسخه کتاب، بخش مرجع، بخش کتب دفاع مقدس و دو سالن مجزا با سه هزار و 200 نفر عضو است.

این مسئول ادامه داد: با واگذاری این کتابخانه به ارگان مربوطه می توان برنامه ریزی بهتری برای جذب مخاطب و افزایش کتابهای تخصصی نیز انجام داد.

