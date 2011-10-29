  1. استانها
  2. تهران
۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۹

صفایی خبر داد:

آمادگی شهرداری رباط کریم برای واگذاری کتابخانه های عمومی به ارگان مربوطه

آمادگی شهرداری رباط کریم برای واگذاری کتابخانه های عمومی به ارگان مربوطه

رباط کریم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رباط کریم گفت: شهردار رباط کریم آمادگی این مجموعه را جهت واگذاری کامل کتابخانه عمومی شهرداری به اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اعلام کرده است.

رضا صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای استفاده بهینه از امکانات موجود در جلسه ای که با منوچهر رضایی شهردار رباط کریم برگزار شد، شهرداری آمادگی خود را برای واگذاری کتابخانه عمومی شهرداری به اداره کتابخانه های عمومی اعلام کرد.

وی افزود: کتابخانه عمومی شهرداری رباط کریم که در سال 1386 تاسیس شده در طبقه فوقانی فرهنگسرای شهر قرار دارد و دارای هشت هزار  نسخه کتاب، بخش مرجع، بخش کتب دفاع مقدس و دو سالن مجزا با سه هزار و 200 نفر عضو است.

این مسئول ادامه داد: با واگذاری این کتابخانه به ارگان مربوطه می توان برنامه ریزی بهتری برای جذب مخاطب و افزایش کتابهای تخصصی نیز انجام داد.
 

کد مطلب 1445957

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها