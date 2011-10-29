کشتی گیر تهرانی قهرمان وزن 120 کیلوگرم شد

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برتر چهار وزن دوم از روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی شامگاه جمعه در قم معرفی شدند و در آخرین دیدار فینال، کشتی گیری از تهران به مقام قهرمانی وزن 120 کیلوگرم نائل شد.



در آخرین وزن این رقابت ها نفرات برتر در حالی معرفی شدند که دومین بار کشتی گیری از مازندران در دیدار نهایی مغلوب شد و به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد و این فرنگی کار تهرانی بود که موفق به کسب مقام قهرمانی شد.



این در حالی است که مدال نقره این دوره از رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور را کشتی گیر مازندرانی به دست آورد و دو کشتی گیر از تیم های کشتی فرنگی استان های لرستان و گلستان موفق به کسب مقام سوم مشترک و نشان برنز شدند.



بر اساس این گزارش در وزن 120 کیلوگرم یاشار عیسی‌زاده کشتی‌گیر شرکت کننده از تیم فرنگی استان تهران در دیدار نهایی موفق شد مهدی پورشیخ از تیم کشتی فرنگی مازندران را شکست داده و مدال طلای این مسابقات را به خود اختصاص دهد.



در این وزن بعد از یاشار عیسی‌زاده و مهدی پورشیخ فرنگی کاران استان های تهران و مازندران، علیرضا محمدی از تیم کشتی فرنگی استان لرستان و آرش عرب از تیم کشتی فرنگی استان گلستان در جایگاه سوم مشترک ایستادند و صاحب نشان برنز شدند.



در وزن 120 کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور، 30 کشتی‌گیر حضور داشتند که در تلاش برای کسب مقام قهرمانی و یکی از سکوهای مراسم پایانی این دوره از پیکارها، رقابتی نزدیک و دیدنی داشتند و در نهایت بهزاد حقیقی از تیم قم (الف) و علی میرالی رستمی از تیم کشتی فرنگی استان هرمزگان در رده پنجم قرار گرفتند.



گفتنی است: در روز دوم پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم، 127 کشتی گیر در چهار وزن دوم بر روی سه تشک برابر یکدیگر به میدان رفتند و برترین‌ها شناخته شدند.



در این دوره از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور در شهر مقدس قم، 241 کشتی گیر در قالب 34 تیم از 31 استان کشور حضور داشتند که علاوه بر تمامی استان های حاضر در مسابقات، تیم کیش نیز حضور داشته و استان های تهران و قم نیز هر کدام دو تیم به مسابقات اعزام کرده بودند.



همچنین این مسابقات در هشت وزن و در اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم برگزار شد و نفرات برتر شامل کشتی گیران اول تا سوم به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی جوانان به منظور شرکت در رقابت های آسیایی و جهانی دعوت خواهند شد.

