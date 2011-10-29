راه اندازی واحد فروش و شارژ کپسولهای ایمنی در آتش نشانی رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به رعایت موارد ایمنی ساختمانها در مقابل حوادث از جمله آتش سوزی ها و لزوم پیشگیری و مقابله با آن، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رباط کریم اقدام به راه اندازی فروشگاه لوازم ایمنی از جمله انواع خاموش کننده ها و نیز شارژ کپسول های ایمنی آتش نشانی کرده است.

بر اساس لزوم آمادگی ساختمانها در مقابل حوادثی همچون آتش سوزی و الزام در نصب کپسولهای آتش نشانی در آپارتمانها، وجود محلی برای تهیه امکانات مربوطه و همچنین شارژ کپسولهای ایمنی یک نیاز ضروری بود که از سوی سازمان آتش نشانی رباط کریم این نیاز برطرف شد و با تمهیدات انجام شده توسط شهرداری رباط کریم این محل راه اندازی شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

