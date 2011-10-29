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۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۸

راه اندازی واحد فروش و شارژ کپسولهای ایمنی در آتش نشانی رباط کریم

راه اندازی واحد فروش و شارژ کپسولهای ایمنی در آتش نشانی رباط کریم

رباط کریم - خبرگزاری مهر: واحد فروش و شارژ کپسولهای ایمنی به منظور توسعه خدمات ایمنی به شهروندان در آتش نشانی رباط کریم راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به رعایت موارد ایمنی ساختمانها در مقابل حوادث از جمله آتش سوزی ها و لزوم پیشگیری و مقابله با آن، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رباط کریم اقدام به راه اندازی فروشگاه لوازم ایمنی از جمله انواع خاموش کننده ها و نیز شارژ کپسول های ایمنی آتش نشانی کرده است.

بر اساس لزوم آمادگی ساختمانها در مقابل حوادثی همچون آتش سوزی و الزام در نصب کپسولهای آتش نشانی در آپارتمانها، وجود محلی برای تهیه امکانات مربوطه و همچنین شارژ کپسولهای ایمنی یک نیاز ضروری بود که از سوی سازمان آتش نشانی رباط کریم این نیاز برطرف شد و با تمهیدات انجام شده توسط شهرداری رباط کریم این محل راه اندازی شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.
 

کد مطلب 1445959

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