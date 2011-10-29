جدیدترین طرح ضدایرانی کاخ سفید/ ترور هدفمند و محرمانه مقامات ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاریها و رسانه های خارجی امروز خبری را روی خروجی خود قرار داده اند که به خوبی پرده از حمایت ویژه آمریکا از تروریسم در پیشبرد اهداف سیاسی اش را اثبات می کند.

مواضع جنجالی برخی از نمایندگان کنگره آمریکا در حالی مطرح می شود که تنها چند هفته از طرح سناریوی هالیوودی ترور سفیر سعودی در واشنگتن توسط ایران می گذرد.



طرحی که در آن سردمداران کاخ سفید و حامیان اصلی تروریسم رژیم صهیونیستی هرگز نتوانستند به هدفهای موردنظرشان دست پیدا کنند. اظهارات و مواضع صریح اکثر کارشناسان و مقامات بین المللی و حتی آمریکایی درباره عدم صحت ادعاهای اخیر علیه ایران چندان به مذاق کاخ سفید نشینان خوش نیامد.



در ادامه این سناریوی هالیوودی که گفته می شود از روایتی مکتوب از سوی مشاور نتانیاهو کپی برداری شده، "منصور ارباب سیار" متهم ردیف اول نمایشنامه اخیر تمامی اتهامات را وارد را رد کرد تا دیگر شک و تردیدی درباره دروغی بودن این ادعاها باقی نماند.



از سوی دیگر، شکست آمریکا در ایجاد تیرگی در روابط ایران و عربستان سکانس آخر این نمایش را رقم زد تا طرح ترور سفیر سعودی به همراه دیگر پرونده های دروغین ضد ایرانی به بایگانی سپرده شود. ریاض به طور رسمی اعلام کرد که در انتظار نتایج دادگاه می ماند.



اما روز گذشته در صحن کنگره آمریکا چه گذشت؟ داستان از این قرار بود که کارشناسان ارشد نظامی کنگره آمریکا در جریان نشست کنگره خواستار ترور هدفمند مقامات ایرانی البته صورت محرمانه شدند.



"جک کیانی" فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش آمریکا که در نشست کنگره آمریکا حضور داشت با اشاره به طرح ترور مقامات ایرانی به ویژه مقامات ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: چرا آنها را به قتل نرسانیم؟ آنها قریب به هزار آمریکایی را کشته اند، چرا ما عامدانه آنها را ترور نکنیم؟



وی در ادامه اظهارات جنجالی خود که به خوبی از سیاستهای آمریکا پرده بر می دارد، افزود: نمی گویم که اقدام نظامی انجام دهیم، من پیشنهاد می دهم عملیات محرمانه انجام دهیم.



این کهنه سرباز آمریکایی که در برابر کمیسیون امنیت داخلی کنگره سخن می گفت در ادامه افزود: باید فشارهای شدیدی روی آنها اعمال کنیم.



در ادامه اظهارات وی "رویل مارک گریچ" از کارشناسان موسسه به اصطلاح "دفاع از دموکراسی" خطاب به مقامات ایرانی اظهار داشت: آنان به اندازه ما دارای منطق نیستند، فکر نمی کنم بتوانید بدون به قتل رساندن یکی از آنها، مرعوبشان کنید.

وی با اشاره به یکی از فرمانده هان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران با لحنی منفعلانه تاکید کرد: "قاسم سلیمانی" خیلی زیاد سفر می کند، بروید او را دستگیر کنید یا به قتل برسانید!



به گزارش خبرگزاری فرانسه در ادامه این اظهارت برخی از نمایندگان آمریکایی اعلام کردند ما انجام هرگونه اقدامی درباره ایران را دور از ذهن نمی دانیم اما از ابراز موافقت با اظهارات جک کیانی سر باز زدند.