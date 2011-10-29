صبای نوین قم مقابل شاهین تهران به تساوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین هفته از دور رفت رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان شامگاه جمعه با رقابت تیم‌های حاضر در گروه‌های مختلف ادامه یافت و طی آن تیم‌های حاضر در گروه‌های مختلف در دیدارهای حساسی به مصاف یکدیگر رفتند.



در این بین تیم فوتبال صبای نوین قم تنها نماینده فوتبال استان قم در دیداری خارج از خانه میهمان تیم شاهین تهران یکی از نمایندگان استان تهران در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان بود که در پایان موفق شد میزبان خود را متوقف کند.



صبای نوین قم در این مسابقه با توجه به روحیه بسیار خوبی که از دیدار هفته چهار هفته گذشته و برتری مقابل تیمهای فوتبال طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا، شاهین کرج و شهرداری آستارا داشت، بازی قابل قبولی ارائه کرد و در حالی که مستحق کسب سه امتیاز بود، تن به تساوی داد.



تساوی شاگردان عباس رحمانی در تیم فوتبال صبای نوین قم در هفته پنجم مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان در حالی رقم خورد که زننده تنها گل صبای نوین قم محمد رسولی بود و این بازیکن در نیمه دوم از زمین مسابقه اخراج شد.



در نیمه دوم داور مسابقه کنترل توپ در محوطه جریمه صبای نوین قم توسط هافبک میانی این تیم یعنی حامد امانی را خطا گرفت و بدین ترتیب تیم فوتبال شاهین تهران به گل تساوی رسید اما در ادامه مسابقه صبای نوین قم دست از تلاش برای رسیدن به گل دوم بر نداشت.



صبای نوین در حالی به دومین تساوی خود در فوتبال جام آزادگان تن داد که در این مسابقه محمد رسولی با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد و تیم عباس رحمانی بیش از 30 دقیقه را با یک بازیکن کمتر مقابل شاهین تهران بازی کرد و در نهایت در هفته پنجم مسابقات فوتبال باشگاه‌های دسته سوم کشور در خارج از خانه برابر تیم فوتبال شاهین تهران به یک امتیاز دست یافت.



تیم فوتبال صبای نوین قم با کسب دومین تساوی خود در مرحله رفت مسابقات لیگ آزادگان، 11 امتیازی شد و بار دیگر خود را به عنوان یکی از مدعیان صعود از گروه دوم مرحله مقدماتی به مرحله نهایی این رقابت ها معرفی کرد.



رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان امسال با شرکت تیم های مدعی صعود به لیگ دسته دوم جام آزادگان، در 6 گروه مقدماتی برگزار می‌شود و طی آن تیم‌های حاضر در لیگ آزادگان برای صعود به مرحله دوم به شکل دوره‌ای رقابت‌های خود را برگزار می‌کنند.



تیم فوتبال صبای نوین قم در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های فوتبال شاهین کرج، مهد خودرو، طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا، آرمین قزوین، عقاب تهران، شاهین تهران، شهرداری چابکسر، شهرداری لنگرود، البرز شهرداری زنجان و تیم فوتبال روستایی و عشایری تهران رقابت می کند.