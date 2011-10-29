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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

سلامتی در گفتگو با مهر:

96 گروه 22 نفره اطفای حریق در روستاهای گلستان آماده شدند

96 گروه 22 نفره اطفای حریق در روستاهای گلستان آماده شدند

علی آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: 96 گروه 22 نفره اطفای حریق در روستاهای استان با تجهیزات کامل برای مقابله با هرگونه حادثه ای مستقر و آماده اند.

حمید سلامتی در حاشیه بازدید کارشناسان و محققان خارجی از جنگل های دهنه محمد آباد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 56 روستای استان در محدوده بحرانی قرار دارند.

وی اظهار داشت: بخشی از رستاهای استان نیمه بحرانی بود و200 روستا وضع عادی دارند.

وی عنون کرد: طرح سازماندهی مردمی در آتش سوزی جنگلهای گلستان به مجامع بین المللی ارائه می شود.

به گزرش مهر، کارشناسان خارجی شرکت کننده بازدیدعلمی ازجنگلهای استان دردهنه محمدآبادکتول، این مشارکت و همکاری مردمی را شگفت انگیز خواندند.

آنان ازمتولیان امرخواستند این طرح مهم را بصورت مصور، مکتوب و ترجمه انگلیسی به آلمان ارسال کنند تا برای همه کشورها بعنوان الگو اجرایی شود.

آنان همچنین درباره افزایش جنگلکاری، پیشگیری از فرسایش خاک و حفظ منابع طبیعی تاکید کردند.

کد مطلب 1445967

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