96 گروه 22 نفره اطفای حریق در روستاهای گلستان آماده شدند

حمید سلامتی در حاشیه بازدید کارشناسان و محققان خارجی از جنگل های دهنه محمد آباد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 56 روستای استان در محدوده بحرانی قرار دارند.

وی اظهار داشت: بخشی از رستاهای استان نیمه بحرانی بود و200 روستا وضع عادی دارند.

وی عنون کرد: طرح سازماندهی مردمی در آتش سوزی جنگلهای گلستان به مجامع بین المللی ارائه می شود.

به گزرش مهر، کارشناسان خارجی شرکت کننده بازدیدعلمی ازجنگلهای استان دردهنه محمدآبادکتول، این مشارکت و همکاری مردمی را شگفت انگیز خواندند.

آنان ازمتولیان امرخواستند این طرح مهم را بصورت مصور، مکتوب و ترجمه انگلیسی به آلمان ارسال کنند تا برای همه کشورها بعنوان الگو اجرایی شود.

آنان همچنین درباره افزایش جنگلکاری، پیشگیری از فرسایش خاک و حفظ منابع طبیعی تاکید کردند.