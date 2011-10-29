سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر از رونمایی و آغاز به کار اولین سایت اطلاع رسانی کارگری ایران خبر داد و گفت: همه کارگران می توانند با مراجعه به این سایت مسائل و موضوعات خود را مطرح کنند.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور اظهار داشت: با اقداماتی که در یکسال گذشته انجام شد موفق شدیم یک پایگاه ویژه کارگران در کشور ایجاد کنیم تا از این طریق همه کارگران بتوانند مستقیما مسائل و موضوعات مورد علاقه خود را با نمایندگان کارگری کشور مطرح کنند.

یاراحمدیان خاطرنشان کرد: قرار است بزودی امکان دسترسی مدیران استانی به سایت و طرح مسائل شهرستانی نیز فراهم شود. با تکمیل خدمات رسانی این سایت، افراد در همه استان ها می توانند با نمایندگان خود ارتباط داشته باشند.

وی تاکید کرد: سایت هم اکنون به آدرس www.kargarnews.ir قابل دسترسی است.