مهلت ارسال مقاله به همایش ملی شهر الکترونیک همدان تمدید شد

محمد مهدی شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون از اقصی نقاط کشور در این همایش ثبت نام کرده اند و آخرین دستاوردهای پژوهشگران در حوزه شهر الکترونیک به این همایش ارسال شده است، افزود: بنا به درخواست شماری از پژوهشگران مهلت ارسال مقاله به همایش ملی شهر الکترونیک تا 10 آبان تمدید شد.

شیرمحمدی با بیان اینکه مقالات دریافت شده در حال حاضر برای داوری در اختیار کمیته علمی همایش قرار دارد، افزود: در کمیته داوران همایش ملی شهر الکترونیک بیش از 30 عضو هیئت علمی از 15 دانشگاه کشور حضور دارند و مقالاتی در این همایش پذیرفته میشوند که دو داور متخصص آن را تایید کنند.

وی با اشاره به اینکه مقالات علمی در حوزه شهر الکترونیک تحقیقات و مطالعات بین رشته ای و کاربردی است، اظهار داشت: ارائه نتایج علمی در این حوزه افق توسعه شهرهای الکترونیک را توسعه می دهد.

شیرمحمدی افزود: بر این اساس مسائل حوزه فناوری اطلاعات در خصوص شهر الکترونیک به صورت بومی حل خواهند شد.

محمد مهدی شیرمحمدی ابراز امیدوراری کرد این همایش نتایج ارزنده و کاربردی را برای شهرهای الکترونیکی به ارمغان آورد و تحقیقات پژوهشگران را بیشتر به حل مسائل و مشکلات کشور معطوف سازد.

دبیر همایش ملی شهر الکترونیک با بیان اینکه این همایش در 24 آذر امسال با حضور محققان حوزه شهر الکترونیک برگزار می شود، افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی از دیگر برنامه های همایش در روز برگزاری است.

شیرمحمدی گفت: کمیته علمی همایش سعی دارد تا اول آذرماه نتایج داوری مقالات را اعلام کند و پس از آن مهلت یک هفته ای در اختیار پژوهشگران قرار میگیرد تا نسخه نهایی مقالات را به همایش ارسال کنند.

وی با بیان اینکه افرادی که مقاله ارائه نداده اند اما علاقمند به حوزه شهر الکترونیک هستند نیز با ثبت نام در همایش می توانند از نتایج این همایش بهره مند شوند، گفت: ملی شهر الکترونیک با همکاری دانشگاه های غرب کشور، پارک علم و فناوری، استانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر همدان و برخی دیگر از نهادها از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در 24 آذر امسال برگزار می شود.