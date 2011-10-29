سوئیس از صدور روادید برای موگابه خودداری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "بوند" چاپ سوئیس، "رابرت موگابه" می خواست در اجلاس بین المللی مخابراتی در ژنو شرکت نماید ولی سوییس حاضر نشد که برای شش نفر از اعضای هیئت هفتاد نفری همراه وی روادید صادر نماید.

یک روزنامه دولتی زیمبابوه به نقل از سخنگوی دولت این موضوع را نقض آشکار استقلال این کشور در زمینه انتخاب اعضای هیئت خود برای این اجلاس خوانده است.



سخنگوی رئیس جمهور زیمبابوه نیز تاکید نموده که این امر پاسخ مناسب دیپلماتیک را بدنبال خواهد داشت.

سوئیس اعلام کرده که این شش نفر که برای آنها روادید صادر نشده جزء 200 نفر از مقامات زیمبابوه هستند که بسیاری از کشورها از 10 سال پیش تا کنون، ممنوعیت سفر را علیه آنها اعمال نموده که همسر موگابه، وزیر امورخارجه، رئیس سازمان امنیت پلیس و سخنگوی رئیس جمهور این کشور از آن جمله اند.

وزارت امورخارجه سوئیس حاضر به اظهارنظر در باره عدم صدور روادید برای این شش از اعضای هیئت همراه موگابه نشد ولی تاکید نموده که رئیس هر کشوری می تواند در یک کنفرانس بین المللی شرکت نماید و همزمان تصریح کرده که سوئیس نیز موظف است که تحریم های اعمال شده علیه افراد خاصی را دقیقاً به اجرا درآورد.