به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ظهر یکشنبه با برگزاری پنج دیدار پیگیری می شود که طی آن و در یکی از این بازی‌ها، تیم شهرداری در تبریز از تیم ذوب آهن اصفهان پذیرایی خواهد کرد. ای

ن دیدار مصاف دو تیمی است که در آن، تیم میزبان به تازگی طعم شیرین پیروزی خانگی را چشیده و در سوی مقابل، تیم میهمان طی پنج بازی بیرون از خانه گذشته خود هرگز بدون امتیاز زمین مسابقه را ترک نکرده است. همین موضوع کافی است که بر مبنای آن، بازی فردای دو تیم شهرداری و ذوب آهن دیداری حساس و مهم برای هر دو تیم تلقی شود.

در این بین، تیم شهرداری که پس از 10 هفته انتظار و پذیرش انتقاد سرانجام موفق شد در یک دیدار خانگی برابر ملوان به هر سه امتیاز دست یابد، به نظر می رسد که هنوز شیرینی آن برد را به کام دارد و اکنون خیلی دوست دارد تا این بار طعم سه امتیازی بس شیرین‌تر را مقابل ذوب آهن بچشد و به همین خاطر می توان پیش بینی کرد که تیم میهمان روز سختی را در تبریز سپری خواهد کرد.

شکست ذوب آهن توسط شاگردان "میودراگ یشیچ" از سویی برای هواداران فوتبال تبریز نیز حائز اهمیت است، چراکه تبریزی‌ها همواره با تعصب خاصی خواستار برتری تیم‌های شهرشان برابر اصفهانی‌ها بوده‌اند و به سختی می توانند باخت شهرداری یا تراکتورسازی در مصاف با ذوب آهن یا سپاهان را بپذیرند.

کما اینکه این بازی در تبریز است و از این رو می توان گفت که یکی از حساس‌ترین دیدارهایی که تبریزی‌ها در لیگ برتر فوتبال کشور می توانند آن را از نزدیک تماشا کنند، مصاف یکشنبه شهرداری و ذوب آهن در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز است.

با این وجود و علیرغم انگیزه‌ای که سرخپوشان تبریز برای کسب سه امتیاز از پیکار با ذوب آهن دارند، نباید از تبعات شکست هفته قبل شهرداری برابر صبا را هم غافل بود.

تیم یشیچ در شرایطی که او روی سکوها بود، نمایشی نه چندان دلپذیر در قم ارائه داد و علاوه بر از دست دادن تمام امتیازات آن بازی و نیز شکسته شدن رکورد نباختن شهرداری در بیرون از خانه، یک نگرانی دیگر نیز گریبانگیر این تیم شد که مربوط به مشخص شدن راه شکست شاگردان مربی صرب می شود.

این نگرانی از این لحاظ متوجه شهرداری است که این تیم، فوتبال روان و قابل قبولی را در روی زمین ارائه می دهد و از این رو مربیانی همچون منصور ابراهیم‌زاده که به لحاظ دانش فوتبالی فهم خوبی دارند، می توانند راه حملات شهرداری را بسته و به موقع بر پیکره این تیم ضربه وارد کنند.

کما اینکه هفته پیش "ویسی" باهوش با استفاده از همین روش سه بار حریف تبریزی خود را تسلیم کرد تا سوغاتی یشیچ و مردانش در بازگشت به تبریز فقط "سوهان قم" باشد!

در سوی مقابل، تیم ذوب آهن که هفته پیش در خانه یکی از تلخ‌ترین باخت‌های خود را تجربه کرد و به راحتی برابر استقلال تن به شکست داد، در فصل جاری هرگز در بیرون از خانه نباخته و در شرایطی که تا هفته پیش از این لحاظ به همراه شهرداری تبریز رکورددار بود، با شکست تیم تبریزی برابر صبا اکنون به تنهایی صاحب این رکورد است که می تواند برای این تیم اصفهانی ارزشمند و البته برای تیم یشیچ تا حدودی زجرآور باشد.

ذوبی‌ها در پنج دیدار خارج از خانه قبلی خود موفق به شکست سایپا و صبا شده و از دیدار برابر راه آهن، ملوان و شاهین سه امتیاز از سه تساوی کسب کرده‌اند و حالا در اندیشه تداوم این نتایج قابل احترام خود در پیکارهای بیرون از خانه‌شان هستند اما با شرح وضعیتی که از تیم شهرداری شد، منصور ابراهیم‌زاده و شاگردانش شاید روز سختی را برابر حریف تبریزی خود سپری کنند.

با یاد آوری دیدار سخت چهار روز پیش ذوب آهن برابر گسترش فولاد تبریز در جام حذفی که می تواند یک تلنگر جدی به تیم اصفهانی باشد، در خصوص این تیم باید گفت که در فصل جاری آنچنان که از ذوب آهن انتظار می رفت، عمل نکرده و نتوانسته همچون فصول پیش تر مقتدر ظاهر شود که البته جدایی بازیکنی چون محمدرضا خلعتبری نیز تا حدودی در این امر دخیل بوده است.

ذوب آهن که به نظر می رسد پس از تغییر و تحولات اجباری در راس کادر مدیریتی‌اش، ناخواسته وارد حواشی مخرب شد و حتی ابراهیم‌زاده بی حاشیه را نیز دقایقی به جمع تماشاگران فرستاد، روشن است که اکنون صاحب آن قدرت همیشگی نیست ولی از سویی نیز نباید غافل از این شد که نایب قهرمان دو فصل پیش جام باشگاه‌های آسیا، سیر صعودی خود را آغاز کرده و بیشتر صاحبنظران معتقدند که این تیم چراغ خاموش در حال رسیدن به رده‌های بالایی جدول است.

با این اوصاف، دیدار تیم‌های شهرداری تبریز و ذوب آهن اصفهان جزو بازی‌های حساس هفته دوازدهم است که امتیازات آن نیز برای هر یک از دو تیم مهم تلقی می شود.

شهرداری 14 امتیازی با برد در این دیدار، می تواند هم امتیاز با ذوب آهن شده و در صورت پیروزی با اختلاف 2 گل، از پله دهم به جایگاه ششم و حتی بالاتر از رقیب اصفهانی‌اش نیز صعود کند اما برد ذوب آهن رده ششمی در مصاف یکشنبه تبریز، این تیم را با 20 امتیاز همچنان به رسیدن به بالای جدول امیدوار خواهد کرد که البته این اتفاق ناخوشایند برای تبریزی‌ها، از سویی نیز برای تراکتورسازی ضرر خواهد داشت و شاگردان قلعه نویی سایه استرس‌آور تیم ابراهیم‌زاده را در همسایگی خود خواهند دید.

دیدار تیم‌های شهرداری تبریز و ذوب آهن اصفهان از چارچوب دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت 15:40 یکشنبه هشتم آبان در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

گزارش از محمود نصیرپور