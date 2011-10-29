تبادل اندیشه و فرهنگ مهمترین دستاورد جشنواره بین الملی تئاتر کودک است

اعظم مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این جشنواره بین المللی است و از کشورهای دیگر نمایش هایی اجرا خواهد شد، گفت: در این جشنواره کودکان و نوجوانان با فرهنگ و آداب و رسوم سایر کشورها و شهرها آشنا می شوند.

وی با بیان اینکه کودکان و نوجوانان از پذیرش نصیحت دوری می کنند، گفت: برگزاری این گونه جشنواره ها نقش مهمی در آموزش به آنان خواهد داشت.

این کارگردان میزبانی همدان را برای برگزاری این جشنواره مثبت ارزیابی کرد و افزود: همدان توانایی برگزاری مطلوب این جشنواره بین المللی را دارد.

مختاری که با نمایش خاله سوسکه در هجدهمین جشنواره تئاتر کودک حضور می یابد، افزود: این نمایش نامه یک قصه عامیانه است که سینه به سینه از مادر بزرگ ها منتقل شده است و در مورد سوسکی است که برای سفر به همدان با مشکلاتی مواجه می شود.

وی اظهار داشت: بازیگران این نمایش نامه سحر رمضانی، آمنه موسوی، نسرین رجبیان، فاطمه طاهری، آرزو محسنی، مرضیه فهرست، شکیبا مصیبی، نغمه اندیک و نرگس اسکندری هستند.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.