بارش اولین برف پاییزی در کردستان/ موج سرما و یخبندان در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین بارش جدی پائیزی در استان کردستان همزمان با بخش زیادی از کشور از روز سه شنبه آغاز شد و بارش متناوب باران در سراسر این استان نیز طی پنج روز اخیر ادامه داشته است و از شب گذشته نیز ارتفاعات کردستان رخت سفید زمستانی را در فصل پائیز بر تن کردند.

هر چند که از صبح امروز از شدت بارش ها کاسته شده است ولی بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان کردستان این بارش پنج روزه سراسر استان را در برگرفته و در بعضی از نقاط استان میزان بارش بیش از 42 میلیمتر نیز گزارش شده است و هم اکنون بلندی های آبیدر سنندج نیز با لایه ای نازک از برف سفید پوش شده است و البته مه غلیظی نیز آسمان شهر را در بر گرفته است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به وضعیت جوی استان طی چند روز اخیر بیان کرد: اداره کل هواشناسی استان روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه ای پیش بینی وضعیت هوای استان را به مدت یک هفته اعلام کرد و خوشبختانه این پیش بینی کاملا محقق شد و البته اقدامات انجام شده توسط مردم نیز برای مقابله با خسارت های احتمالی نیز قابل توجه بود.

ثبت بارش 42 میلیمتری در کردستان

محمد طالب حیدری افزود: میزان بارش های چند روز اخیر در استان کردستان بسیار خوب بوده است و بر اساس گزارش های ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی در استان میزان بارش در بعضی از نقاط استان به بیش از 42 میلیمتر رسیده و البته هنوز هم بارش ها به صورت پراکنده در سراسر استان ادامه دارد.

وی با اشاره به میزان بارش های ثبت شده تا صبح امروز شنبه یادآور شد: میزان بارش در سنندج مرکز استان کردستان به 22 میلمتر رسیده است و در ایستگاه هواشناسی بانه بارش هشت میلیمتری، قروه 36 میلیمتری، سلین در منطقه اورامان تخت 39 میلیمتری، دهگلان 27 و بیجار در بخش شرقی استان نیز بارش 17 میلیمتری ثبت شده است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان با اشاره به بارش برف پائیزی و سفید پوش شدن ارتفاعات این استان طی شب گذشته و امروز صبح گفت: بر اساس گزارش های ثبت شده طی شبانه روز گذشته در شهرهای سقز، بیجار و زرینه اوباتو بارش برف اعلام شده است و البته در زرینه اوباتو بارش برف به صورت پراکنده همچنان ادامه دارد.

حیدری با اشاره به بارش برف در بعضی از نقاط استان از کاهش شدید دمای هوا خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون دمای هوا در شهرهای سقز و زرینه اوباتو به حدود صفر درجه رسیده است و البته پیش بینی های صورت گرفته نشان می دهد که روند کاهش دمای طی هفته جاری باز هم ادامه پیدا می کند.

بارش پراکنده باران در کردستان ادامه دارد

وی به وضعیت جوی استان طی هفته جاری اشاره کرد و افزود: پیش بینی ها نشان می دهد که میزان بارش طی روز شبنه و یکشنبه به صورت متناوب و البته با شدت کمتری ادامه پیدا خواهد کرد و طی روزهای دوشنبه و سه شنبه بارش های پراکنده در سراسر استان کردستان خواهیم داشت.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارش ها طی چهار روز آینده بخش های شمالی و جنوبی استان را در بر می گیرد، عنوان کرد: بارش های چند روز آینده در کردستان به صورت پراکنده و با شدت کمتری خواهد بود ولی کاهش دما طی این ایام مسلئه ای بسیار جدی است.

حیدری گفت: هم اکنون میانگین دمای هوا در استان کردستان حدود 10 درجه بالای صفر است که پیش بینی ها نشان می دهد که دمای هوا طی امروز و فردا با کاهش 10 درجه ای همراه بوده و موج یخبندان را به همراه خواهد داشت.

موج سرما و یخبندان کردستان را فرا می گیرد

وی بیان کرد: در حال حاضر وضعیت دمای هوا در سراسر استان به گونه ای است که با کاهش 10 درجه ای طی سه روز آینده در بعضی از نقاط استان میزان دمای هوا به منهای 10 درجه نیز کاهش خواهد یافت که انتظار می رود مردم به ویژه کشاورزان و رانندگان وسائل نقلیه تمهیدات لازم را در این خصوص انجام دهند.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان در پایان با اشاره به لزوم اطلاع رسانی در خصوص وضعیت جوی این استان عنوان کرد: اداره کل هواشناسی از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود برای پیش بینی وضعیت هوا استفاده می کند و انتظار می رود که مسئولان و مردم نیز با توجه به این موارد اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.