خروج آمریکا از عراق فریبی بیش نیست/ چهار روش ادامه اشغال کدامند

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین در گزارش خود می نویسد: "باراک اوباما" در سخنانی ازعمل به یکی از وعده های انتخاباتی خود یعنی خارج کردن نظامیان آمریکایی ازعراق سخن گفت. حاکم شدن عراقی ها بر سرنوشتشان به معنای آن است که هیچ مصونیت قانونی برای نظامیان آمریکایی وجود نخواهد داشت.

به اعتقاد "جاناتان استیل" نویسنده این مقاله، جنگ عراق تمام شده و آمریکا این نکته را آموخته که فرستادن نظامیان غربی به یک جنگ خارجی آنهم در یک سرزمین مسلمان دیوانگی است، اما ممکن است این دیوانگی به روش دیگری ادامه داشته باشد. و این در حالی است که یک شکاف بزرگ میان واقعیت و آنچه که ارتش آمریکا را درعراق احاطه کرده وجود دارد. در حقیقت چند راه وجود دارد که آمریکا از طریق آنها می تواند نفوذ نظامی خود را درعراق همچنان حفظ کند.

این راهها را می توان در چهار گروه تقسیم بندی کرد:

1-سفارت خانه، کنسولگری، و پیمانکاران شرک های امنیتی خصوصی ؛ سفارت آمریکا در عراق که بزرگترین و گران قیمت سفارتخانه خارجی در جهان است و به نوبه خود یک منطقه سبز محسوب می شود. به عبارت دیگر آمریکا تاحدی برای این سفارت خانه سرمایه گذاری کرده که امنیت در داخل آن کاملا تامین باشد. این سفارتخانه هم اندازه شهر واتیکان است.

نیروهای شرکت امنیتی بلک واتر نمونه ای از حضور نیروهای امنیتی در عراق

آمارهای وزارت خارجه آمریکا نشان می دهد که 17 هزار پرسنل تحت امر سفیر آمریکا درعراق خواهند بود. علاوه بر کنسولگری هایی نیز در شهرموصل، بصره و کرکوک وجود خواهند داشت که در هر کدام حدودا یک هزار نفر حضور خواهند داشت.

2-مربیان نظامی که شامل برخی قراردادهای نظامی می شود؛ در حدود 400 قرار داد نظامی میان واشنگتن و بغداد وجود دارد که ارزش آنها 10 میلیارد دلار است. علاوه بر این قرارداها در حدود 110 قرارداد دیگر که ارزش آنها 900 میلیون دلار است نیز میان دو کشور وجود دارد. بسیاری از این قراردادها نیازمند اعزام مربی از آمریکاست.

3-حرکت آمریکا در زیر چتر ناتو؛ ناتو یک ماموریت آموزشی درعراق دارد که تا سال 2013 ادامه خواهد داشت. سازمان آتلانتیک شمالی تحت این برنامه کارشناسانی را در بخشهای لجستیکی و آموزش پلیس و همچنین سیاست به عراق اعزام می کند و هم اکنون قانونگذاران عراقی به دنبال یافتن راهی برای افزایش دوره حضور ناتو در این کشور هستند. و بر همین اساس مربیانی نظامی آمریکایی نیز می توانند زیر چتر ناتو همچنان در عراق حضور داشته باشند.

4-هواپیماهای بدون سرنشین و ترورهای هدفمند؛ در حالی که آمریکا بطور غیر رسمی کنترل حریم هوایی عراق را بر عهده دارد اوباما استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و قتلهای هدفمند همچون هدف قرار دادن رهبران القاعده را افزایش می دهد و خوب عراق نیز یکی از مکان هایی است که می تواند به عنوان پایگاه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا مطرح باشد.