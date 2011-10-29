نیلوفر میرسپاسی برپایی نظام حسابداری و گردشگری و گزارشگری مالی، نظام تامین مالی، رویکردهای نوین مالی و حسابداری، جایگاه مدیریت مالی در نظام حسابداری و جایگاه مدیریت مالی در اقتصاد و بازارهای پولی و مالی را از مهمترین محورهای برگزاری این همایش عنوان کرد.

میرسپاسی از همکاری مسئولان بانک ملی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صفادشت، شرکت زمزم و شرکت سیویلیکا در برگزاری هرچه مطلوب تر همایش مذکور تقدیر و عنوان کرد: شکوفایی رشته مدیریت مالی در تعامل ارگانهای مالی و دانشگاهی بدست می آید.

وی افزود: مشارکت اندیشمندان و صاحبنظران مباحث مالی کشور در این همایش نیز بستر مطلوبی را فراهم خواهد ساخت تا فرصتی برای تبادل نظر و هم اندیشی مدیران مالی، حسابداران و حسابرسان و اندیشمندان و صاحبنظران مالی و حسابداری فراهم شود وشرکت کنندگان با به اشتراک گذاشتن آخرین یافته های خود در جستجوی راهکارهای بهینه در تامین و توسعه مالی در رفع چالشهای کنونی بکوشند.

این عضو هیأت علمی واحد اسلامشهر در خاتمه ضمن ابراز خرسندی از استقبال گسترده پژوهشگران و استادان در ارسال مقالات خود به دبیرخانه همایش گفت: از جمع 90 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش با توجه به ظرفیت و محدودیت زمانی تعداد 9 مقاله دارای اولویت بالاتر برای ارائه حضوری و سخنرانی، 9 مقاله برای ارائه پوستر و 23 مقاله جهت درج در مجموعه مقالات همایش معرفی شده است.

