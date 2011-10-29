جشنواره تئاتر کودک آموزش نونهالان را مد نظر قرار دهد

مجید کیمیایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نقش به سزایی در آموزش کودکان دارد و علاوه بر آن موجب تبادل فرهنگی با سایر کشورها خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید برنامه ریزی ها به نحوی انجام شود که این جشنواره در سال های آینده همزمان با برگزاری در استان میزبان، در سایر استان ها به صورت کارناوال برگزار شود، گفت: در این صورت افراد بیشتری از پندهای آموزنده آن بهره مند می شوند و به طور قطع تاثیر گذار خواهد بود.

کیمیایی پور با ابراز خرسندی از اینکه نمایش نامه هایی که از ایران به این جشنواره راه یافتند برای اجرای عموم مورد حمایت قرار می گیرند، گفت: این امر در سال های گذشته رخ نداد و این رویداد اتفاقی مهم در جشنواره امسال است.

کارگردان نمایش حسنی و دیوها در خصوص این نمایش گفت: در این نمایش حسنی به صورت تنبل نشان داده نشده بلکه پسری زرنگ و باهوش است که برای خرید کلوچه برای همبازی خود گلی پول ندارد و راهی کار می شود.

کیمیایی پور با بیان اینکه این نمایش به کودکان راستگویی را آموزش می دهد، گفت: کودکان در این نمایش می آموزند که سئوالات خود را از یکدیگر بپرسند.

وی با اشاره به اینکه 10 بازیگر در این نمایش بازی خواهند کرد، گفت: آموزش اخلاق پسندیده در این نمایش مد نظر است.

کارگردان نمایش حسنی و دیوها با بیان اینکه در سومین جشنواره تئاتر کودک میهمان همدان بوده است، اظهار داشت: با توجه به بازتاب های چند سال گذشته از جشنواره تئاتر کودک، همدان میزبان خوبی برای این جشنواره خواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد با حضور گروه نمایش حسنی و دیوها لحظات خوبی برای مردم همدان رقم بخورد.

هجدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 15 تا 20 آبان ماه امسال در همدان برگزار می شود.