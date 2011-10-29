فرنگی کار قمی به نشان طلای مسابقات وزن 84 کیلوگرم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پایان دومین روز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی در چهار وزن نخست، با موفقیت کشتی گیر وزن 84 کیلوگرم استان قم در کسب نخستین مدال طلای این رقابت ها برای تیم میزبان یعنی هیئت کشتی استان قم همراه بود.



بعد از شناخت برترین های وزن 55 و 66 کیلوگرم در روز دوم، در مرحله پایانی این دوره از مسابقات نفرات برتر وزن 84 کیلوگرم معرفی شدند و طی آن مدال طلا را فرنگی کار استان قم به دست آورد، مدال نقره را کشتی گیری از مازندران کسب کرد و دو کشتی گیر از تهران و کردستان به نشان برنز دست یافتند.



بر اساس این گزارش در وزن 84 کیلوگرم علی زینتی رفاه کشتی‌گیر شرکت کننده از تیم فرنگی استان قم (الف) در دیدار نهایی موفق شد پیمان کاردگر از تیم کشتی فرنگی استان مازندران را مغلوب کرده و مدال طلای این مسابقات را به ارمغان بیاورد.



در این وزن بعد از علی زینتی رفاه و پیمان کاردگر فرنگی کاران استان های قم و مازندران، یوسف قادریان از تیم کشتی فرنگی استان تهران و ادریس ابراهیمی از تیم کشتی فرنگی استان کردستان در جایگاه سوم مشترک ایستادند و به کسب نشان برنز رسیدند.



در وزن 84 کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور، 31 کشتی‌گیر حضور داشتند که در تلاش برای کسب مقام قهرمانی و یکی از سکوهای مراسم پایانی این دوره از پیکارها، رقابت های جذابی در این وزن شکل گرفت.



برترین های وزن 84 کیلوگرم که بر روی سکوهای اول تا سوم قرار گرفتند در حالی کشتی گیران قم، مازندران، تهران و کردستان لقب گرفتند که در پایان پیکارهای این وزن مهدی خان‌چگینی از تیم کشتی فرنگی استان لرستان و محراب رضازاده از تیم کشتی فرنگی استان گلستان پنجم شدند.



گفتنی است: در روز دوم پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم، وزن 84 کیلوگرم با داشتن 31 فرنگی کار از جذابیت بسیار بالایی برخوردار بود.

