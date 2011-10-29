عکاس گلستانی مدال طلای مسابقات جهانی سوئد را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی، هنری حوزه هنری گلستان در این زمینه گفت این مسابقات با حضور 64 کشور شرکت کننده از سراسر دنیا برگزار شد، یازدهمین دوره‌ی خود را سپری کرد و شهر مالمو در کشور سوئد، میزبان این رویداد بزگر هنری بوده است.

حسین عبدی از مدال طلای فیاپ به عنوان معتبرترین جایزه و مدال فدراسیون جهانی عکاسی یاد کرد و افزود: این جشنواره زیر نظر فدراسیون جهانی هنر عکاسی و فیاپ، انجمن عکاسان آمریکا، اتحادیه جهانی عکاسان بدون مرز، اتحادیه بین‌المللی عکس اروپا، انجمن ملی عکاسی سوئد و دانمارک و مدرسه عکاسی پاسکال برگزار شد و این هنرمند با ذوق توانست در بخش سیاه و سفید با موضوع آزاد با عکس "شور" این رتبه ارزشمند را کسب کند.

گفتنی است این مدال، ششمین مدال طلای جهانی و دوازدهمین جایزه معتبر بین‌المللی این هنرمند است.

فیلم مستند پنجم آذر مقام نخست جشنواره سکانس بیداری را کسب کرد.

فیلم مستند پنجم آذر به نویسندگی و کارگردانی مهدی ناظریان در جشنواره سکانس بیداری موفق به کسب رتبه نخست شد.



رئیس حوزه هنری استان گلستان گفت: این فیلم که در واحد هنرهای تصویری و به تهیه‌کنندگی حوزه هنری گلستان تولید شده است به واقعه پنجم آذر سال 1357 و مبارزات مردم گرگان در این روز به یادمادنی پرداخته است.

محسن ربانی در ادامه افزود: حوزه هنری استان با برگزاری کارگاه‌های مختلف آموزشی و ایجاد شرایط برای حضور جوانان در عرصه فیلمسازی امیدوار است شاهد تولیدات و خلق آثار خوبی باشد.