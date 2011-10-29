مقابله با بحرانهای اقتصادی جهان نیازمند مدیریت مالی صحیح و باثبات است

رضا قاضی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بحران های اقتصادی و مالی در جهان، بر جایگاه ویژه مدیریت مالی صحیح و با ثبات جهت مقابله با بحران های اقتصادی و مالی جهان تاکید کرد.

وی افزود: شناخت ابزارها، مدلها و نظریه های مالی و تغییرات اخیر آنها می تواند به بهبود مدیریت مالی بنگاه ها، مدیریت مالی دولت و مدیریت مالی خانوارها در کشور نیز کمک مؤثری کند.



قاضی سعیدی گفت: امروزه سرعت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی، رشد شتابانی را تجربه می کند و بنگاه های اقتصادی، بازارهای مالی و دولت نیز از این تغییرات متأثر می شوند.



وی ادامه داد: بحرانهای اقتصادی و مالی، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله‌ی اخیر در سطح جهان مطرح شده‌ است، از اینرو ضرورت مقابله با این بحران های اقتصادی و مالی، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه‌ کسب و کار تبدیل شده ‌است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، دانش مدیریت مالی را به عنوان یک دانش کاربردی که خدمات ارزنده ای را برای تجهیز و بهره برداری بهینه از منابع و در نهایت بهبود رفاه بشریت ارائه می کند، دانست و عنوان کرد: شناخت ابزارها، مدل ها و نظریه های مالی و تغییرات اخیر آنها می تواند به بهبود مدیریت مالی بنگاه ها، مدیریت مالی دولت و مدیریت مالی خانوارها در ایران کمک مؤثری کند.



وی برگزاری همایش منطقه ای "رویکردهای نوین در دانش مدیریت مالی " در واحد اسلامشهر که به بحث و بررسی حوزه های مختلف علوم مالی و تعامل آن با اقتصاد کلان، بازارهای مالی، بنگاه های اقتصادی، فضای کسب و کار، محیط مقرراتی و نقشه راه آینده خواهد پرداخت، را فرصت مغتنمی برای ارائه راهکارهای علمی، کارشناسانه، محققانه و ایجاد تفاهم عمومی بین همه عناصر تصمیم ساز کشور و همچنین برای ارائه یافته‌ها، تبادل اطلاعات و ایده‌های علمی اساتید در دانشگاه‌ها و نهاد‌های مالی مرتبط دانست که می تواند در پیشبرد توسعه مالی و اقتصادی وهمچنین تحقق سیاستهای کلان گامی ویژه بردارد.



قاضی سعیدی ضمن تقدیر از حضور کلیه استادان و صاحبنظران مدیریت مالی و اقتصادی کشور در همایش منطقه ای رویکردهای نوین در دانش مدیریت مالی واحد اسلامشهر، آنها را ذخایر مملکت و از دیدگاه مدیریت مالی یک اندوخته سرمایه ای دانست و ابراز امیدواری کرد که با حضور مؤثر دست اندرکاران و صاحبنظران در این هم اندیشی، فرصت تبادل نظر و برقراری ارتباط برای پیشبرد دانش مالی و عمل حرفه ای و افزایش همکاری و تعامل گروه های مختلف ذینفع و علاقمند فراهم شود.