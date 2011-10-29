پنج میلیون دلار سیمان از همدان صادر شد

محمدمهدی فرشچی‌موحد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان سیمان صادر شده از استان همدان 10 و نیم درصد از صادرات کالاهای صنعتی را شامل می شود.

وی افزود: سیمان نام خود را به ‌عنوان سومین کالای مهم صادراتی استان همدان ثبت کرده است.

محمدمهدی فرشچی‌موحد ادامه داد: در سال جاری 13 میلیون و 764 هزار دلار کالای صنعتی به وزن 78 هزار و 918 تن از گمرک همدان به دیگر کشورها صادر شده است.

وی ادامه داد: این میزان صادرات کالا از نظر ارزشی 27 درصد و از نظر وزنی نیز 81 درصد از صادرات استان همدان را در برداشته است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تأکید کرد: این کالاها به کشورهای عراق، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، امارات، ایتالیا، مالزی، گرجستان، ترکیه، اکوادور، پرو، هندوستان، اتیوپی، ارمنستان و انگلستان صادر شده است.

فرشچی‌موحد ابراز کرد: چینی‌آلات بهداشتی نیز با دو میلیون و 225 هزار دلار چهار و سه دهم درصد از صادرات استان همدان را به خود اختصاص داده و هفتمین کالای مهم صادراتی این بخش در سال جاری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: محصول رزین با یک میلیون و 116 هزار دلار و دو ویک دهم درصد از سهم صادرات استان همدان، هشتمین کالای صادراتی به شمار می‌رود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از صادرات 900 هزار دلاری لوله پی وی سی با یک و هفت دهم درصد از سهم استان همدان در سال جاری خبر داد.

فرشچی موحد عنوان کرد: بیشترین میزان رشد در این مدت در بخش صنعت مربوط به لوله پی وی سی بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 228 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: جار و بطر شیشه ای با 767 هزار دلار یک و نیم درصد از صادرات استان همدان را از آن خود کرده و دهمین کالای مهم صادراتی استان همدان به شمار می‌رود.

فرشچی‌موحد یادآور شد: صادرات کالای بخش صنعتی در مهرماه امسال نیز دو میلیون و 87 هزار دلار بوده است.