بهار جوانه های اسلامگرایی و تداوم کابوس غرب

جهان غرب از شروع انقلابهای عربی و کلید خوردن این پروژه عظیم درتونس ازآنجا که هنوزخاطره به اصطلاح تلخ پیروزی انقلاب های مردمی و تشکیل حکومت اسلامی در این کشور از ذهن آنها پاک نشده بود، تلاش می کردند تا این انقلابها را غیر اسلامی جلوه داده و تا حدی خسارت وارد شده به خود و منافعشان در جریان این انقلابها را کاهش دهند.

سران حکومتهای غربی و درراس آن آمریکا سالیان طولانی و با صرف هزینه های گزاف تلاش کردند موجی از اسلام هراسی را در دنیا به راه انداخته و حرکت های اسلامی در منطقه را منزوی کنند، اما با توجه به تحولات اخیر درجهان عرب و پیروزی چشمگیر اسلامگراها در انتخابات مجلس موسسان درتونس، کشورهای غربی پس از دست دادن متحدان خود درمنطقه حالا باید شاهد برآورده شدن یکی دیگر از کابوسهای خود درمنطقه یعنی تشکیل حکومت اسلامی در تونس و سرایت بهار اسلامگرایی به دیگر کشورهای جهان عرب باشند.

حالا کشورهای غربی شاهد این هستند که ازخاکستر حکومتهای دیکتاتوری وابسته به غرب درجهان عرب، حکومتهای اسلامی و دولتهایی که ریشه در باورها و اعتقادات مردمی دارند برمی خیزند و بی شک چنین دولتهایی دیگر تن به بر آورده کردن خواسته ها و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی نخواهند داد.

پس می توان گفت نگاه غرب به تحولات اخیر درجهان عرب نگاهی کوته بینانه بوده و با وجود تلاش بی وقفه غرب و در راس آنها آمریکا برای به انحراف کشاندن بهار خیزش های مردمی خاورمیانه و جهان عرب به سمت دورانی عاری از سلطه استعمارگران غربی پیش می رود.

دراین راستا نشریه "دی سایت" درتحلیلی با اشاره به اینکه اسلامگراها در آینده نقش سیاسی مهمی را در خاورمیانه ایفا خواهند کرد تاکید کرد که اروپا باید با این حقیقت کنار بیاید و از دنبال کردن آرزوها و خیالهای خود دست بردارد.

این نشریه آلمانی همچنین تصریح کرد که اخوان المسلمین در آینده نقش سیاسی مهمی را در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و ما نمی توانیم آنها را تکذیب کنیم. اروپا باید درنزدیکی به این گروه تلاش بیشتری کند. ما نمی توانیم این حقیقت را انکار کنیم و سیاست های خود را مبتنی بر افکار و آرزوهای شخصی خود تنظیم کنیم.

به گزارش مهر، غروب روز جمعه غربیها شاهد شکست تمام پروژه های منفعت طلبانه خود درمنطقه و در راس آن جلوگیری از شکوفایی جوانه های اسلامگرایی بودند. تروریسم خواندن اسلامگراها و هزینه های زیادی که غرب برای القا کردن این توهمات خود به افکارعمومی و بدبین کردن آنها نسبت به این جنبشها کرد نه تنها تاثیری نداشت بلکه نتیجه معکوس را برای آنها به بار آورد و تمام تیرهای آنها به خطا رفت و ما امروز شاهد صعود و افزایش محبوبیت اسلامگراها در منطقه هستیم.

پس می توان گفت دومینوی تشکیل حکومتهای اسلامی و به حقیقت پیوستن کابوسهای پریشان غرب با پیروزی حزب النهضه در انتخابات آزاد تونس شروع شد و به زودی غرب شاهد سرایت بهار اسلامگرایی به مصر ، لیبی و دیگر کشورهای عربی نیز خواهد بود.

می توان گفت با پیروزی اسلامگراها در تونس مرحله دوم انقلابهای عربی یعنی بهار اسلامگرایی آغاز شده و موج بیداری اسلامی به زودی تمامی رویاهای غرب درمنطقه را بر باد خواهد داد.

این وعده ای بود که "راشد الغنوشی" رئیس حزب اسلامگرای النهضه در تونس در سال 1999 در گفتگو با روزنامه استاندارد داده بود و با تاکید بر اینکه آینده جهان عرب به اسلامگراها تعلق دارد، حکومت های دیکتاتوری را ارمغان سکولاریسم برای ملتهای عربی دانسته بود.

وی همچنین اظهار داشته بود که سیستم های سکولار نتوانستند و نمی توانند چشم اندازی برای آینده اکثریت جوانان ارائه دهند. جوانان تحت این حکومتها هیچ مفهومی برای زندگی نمی بینند. حتی در غرب خانواده و زندگی اجتماعی کاملا از هم گسیخته است.

در پایان می توان گفت پیروزی اسلامگرایان در تونس پیامهای فراوانی را در خود جای داده که مخاطبان آن هم غربیها و در راس آن آمریکا و هم کشورهای به پا خاسته خاورمیانه و شمال آفریقا بوده اند. از مهمترین پیام پیروزی اسلامگرایان در این کشور این بوده که قیام مردم تونس اسلامی بوده و برخلاف ادعای غرب سکولار و اصلاح طلبانه نبوده است.

این پیروزی پاسخ روشنی به غربیها بود که تلاش می کردند خیزش مردم تونس را سکولار نشان دهند و به جای دیکتاتور دست نشانده خود "بن علی" مهره دیگری با همان میزان وابستگی به غرب را بر سر کار آورند.

خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز در گزارشی در این باره نوشت: پیروزی حزب النهضه در تونس تاثیرات وسیعی برای احزاب مذهبی مشابه در منطقه در برخواهد داشت و به نظر می رسد با توجه به پیروزی این حزب در انتخابات تونس، این مدل نیز به الگویی مجدد برای کشورهای تازه آزاد شده منطقه که انتخابات مجلس را در پیش دارند مبدل شود و به زودی منتظر نتایجی مشابه با نتایج انتخابات تونس در مصر و دیگر کشورهای درگیر انقلاب خواهیم بود.

واشنگتن اکنون خطر اسلامگرایی درمنطقه و شکست پروژه های اسلام ستیزی خود را بیش از هر زمان دیگری احساس می کند، چرا که چند هفته دیگر انتخابات مصر هم برگزار خواهد شد و با توجه به اینکه حزب اخوان المسلمین در این کشور از محبوبیت بالایی برخوردار است پیروزی اسلامگراها در این کشور نیز دور از انتظار نمی باشد.

رئیس شورای ملی انتقالی لیبی نیز گفته که کشور لیبی یک کشور اسلامی است و مقامات جدید لیبی شریعت اسلام را به عنوان پایه و اساس تعیین قوانین آینده در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که مردم لیبی نیز با شنیدن این اظهارنظر مصطفی عبدالجلیل وی را تشویق کردند و پرچم‌های شورای ملی انتقالی لیبی را نیز به اهتزاز در آوردند.

زکیه شریعتمدار تهرانی