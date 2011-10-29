وزنه برداران تیم ملی خودرو پاداش می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: این پاداشی است که موسسه مالی و اعتباری صالحین به عنوان پشتیبان مالی فدراسیون وزنه برداری به ملی پوشان اهدا خواهد کرد.

حسین رضازاده افزود: با در نظر گرفتن این جوایز ارزنده، انگیزه ملی پوشان برای کسب مدال در مسابقات جهانی وزنه برداری افزایش خواهد یافت که این اقدام در جای خود بسیار ارزشمند است.

وزنه برداران در صورت کسب مدال طلا در رقابت‌های جهانی پاریس، خودروی پژو پرشیا، در صورت کسب مدال نقره، خودروی ال 90 و در صورت کسب مدال برنز خودروی پراید جایزه خواهند گرفت.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از 14 تا 22 آبان‌ماه در "دیزنی‌لند" پاریس برگزار می‏شود.