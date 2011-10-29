حفظ سلامت مالی ارگانها اساسی ترین وظیفه یک مدیر است

فریدون رهنمای رودپشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه کارنامه ای از افتخارات بیشمار دانشگاه آزاد اسلامی، توکل به خداوند منان و تدابیر ویژه مدیریتی این دانشگاه را از جمله اساسی ترین رموز موفقیت بزرگترین دانشگاه حضوری جهان برشمرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه سخنان خود را در دو محور دانشگاه آزاد اسلامی و سیاست های پژوهشی آن و بحث تخصصی حوزه مدیریت مالی ادامه داد.

وی به خلاصه فعالیت های سه دهه گذشته دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و افزود: دهه اول فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی، دهه توسعه، دهه دوم تثبیت و دهه سوم، دهه ارتقای کیفیت در این دانشگاه بود که به یاری خداوند متعال و توکل با ذات حضرت باری تعالی و همچنین در پرتو تدابیر ویژه مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه توانست در این مدت به جایگاهی رفیع دست یافته و به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان که حائز افتخارات بسیار ملی و بین المللی است مطرح شود.

رهنمای رودپشتی تغییرات این دانشگاه را در سه دهه فعالیت آن بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: اردیبهشت ماه سال آینده، دانشگاه آزاد اسلامی با هدف حضور و رقابت در عرصه جهانی و معرفی مکتب دانشگاه آزاد اسلامی در مراکز آموزشی نوین به عنوان یک مرکز علمی تخصصی غیر دولتی وارد دهه چهارم فعالیت خود خواهد شد.

وی در ادامه از مکتب ویژه دانشگاه آزاد اسلامی سخن گفت و فعالیتهای استراتژیک، نگاه برنامه ریزی شده، همراه با توجهات ویژه به فعالیت های آموزشی و پژوهشی را از جمله ی رموز موفقیت این دانشگاه در عرصه های مختلف دانست.

وی رویکرد استمرار فعالیتهای پژوهشی همراه با نهاد سازی های پژوهشی و توجه به قابلیتهای اقلیمی وسرزمینی، کاربردی عنوان فعالیتهای پژوهشی در کنار توسعه دانش، تعامل و همکاری با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی (همراه با نقش آفرینی ملی و جهانی شدن در عرصه بین المللی ) و معرفی مکتب دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه آموزش عالی به عنوان یک مرکز علمی تخصصی غیر دولتی را از جمله مهمترین سیاست ها و رویکرد های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در دهه چهارم فعالیت خود برشمرد.

رهنمای رودپشتی در خاتمه ی سخنان خود در اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در دانش مدیریت مالی واحد اسلامشهر خطاب به پژوهشگران، دانشجویان و دیگر حاضرین در همایش سلامت مالی را اساسی ترین وظیفه یک مدیر مالی دانست که تداوم فعالیت را سبب می شود.

وی همچنین خطاب به دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر بر بهره گیری کامل از توان علمی اساتید خبره در این واحد دانشگای تاکید و به آنان نوید اخذ مجوز سه مجله علمی و تخصصی مدیریت مالی، اخذ مجوز راه اندازی اولین انجمن مهندسی مالی و اخذ مجوز جذب دانشجوی دکترای مدیریت مالی در واحد امارات دانشگاه آزاد اسلامی را داد.