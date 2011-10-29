ورزش و تحصیل توصیه دائمی رهبر معظم انقلاب به طلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حاتمی راد، روز جمعه در همایش تبیین ابعاد شخصیتی رهبر معظم انقلاب اسلامی که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد به دوران کودکی رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره و اضافه کرد: ایشان متولد سال 1318 است و اصالتا اهل تبریز ومتولد خامنه هستند.



حاتمی راد بیان داشت: پدرشان سیدجواد از مردان نیک و دیندار دوره خویش بود و مادرشان نیز از خانواده روحانی و دایی های ایشان نیز همگی روحانی بودند.



وی به خویشاوندی شهید محمد خیابانی با رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و تصریح کرد: خانواده پدری و مادری ایشان همگی از روحانیون و مبارزان علیه استبداد بوده‌اند.



عضو هئیت علمی دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به ویژگیهای شخصیتی مادر بزرگوار رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: حضرت آیت الله خامنه‌ای در مصاحبه‌ای درباره ایشان فرموده‌اند که ایشان فردی خوش ذوق، اهل دعا و نیایش، حافظ و قاری قرآن و حافظ شناس بودند و در دوره کودکی با صدای زیبا قرآن را برای فرزندانشان تلاوت می کردند.



وی اظهارداشت: ایشان در خاطرات زندگی خود بیان کرده اند که مادرشان آنقدر علاقه به مسایل دینی در ایشان ایجاد کرده بودند که از 4 سالگی مکتب قرآن و از 7 سالگی با لباس طلبگی به مدرسه می رفتند.



حاتمی راد با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس خاطراتی که بیان کرده اند به مطالعه و ورزش اهمیت زیادی می‌دهند ادامه داد: تحصیل، تهذیب نفس و ورزش توصیه آقا به جوانان و طلاب است و هنوز هم ایشان با وجود 72 سال سن ورزش روزانه و هفتگی دارند.



وی با اشاره به علاقه مندی رهبر انقلاب به شعر و تسلط ایشان به ادبیات بیان داشت: ایشان درباره اشعاری که شاعران برجسته کشور می سرایند نظر می دهند و در این زمینه صاحبنظر هستند و خودشان نیز اشعاری دارند که با تخلص امین مطرح می‌کنند.



عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) اضافه کرد: ایشان به مطالعه کتب تاریخی بسیار علاقه مند بوده و هستند و همواره نسبت به آشنایی جوانان کشور با مسایل تاریخی دغدغه دارند.



وی درباره افراد تاثیرگذار در شخصیت رهبر انقلاب افزود: اولین فردی که به فرموده خود ایشان اثر زیادی در شخصیت ایشان داشته است نواب صفوی بوده و در قم نیز با آیت الله بهشتی آشنا می‌شوند و از این دو بزرگوار همواره به نیکی یاد می‌کنند.



حاتمی راد گفت: آیت الله بهشتی از افراد بسیار روشنفکر بودند که در بیش از 50 سال قبل دبیرستان دین و دانش را برای ارایه آموزش‌هایی مانند زبان انگلیسی و ... به طلاب ایجاد کرد.



وی درباره دوران زندان رهبر انقلاب و دوران تبعید ادامه داد: ساواک بعد از آنکه دید نمی‌تواند از طریق زندان ایشان را مطیع کند دست به تبعید ایشان به ایرانشهر زد که البته ایشان از این فرصت به خوبی بهره برداری و دو کار بزرگ کردند.



وی تصریح کرد: یکی از ابتکارات ایشان راه اندازی امداد روحانیت برای خدمت به مردم این شهر بود و دیگری اینکه ایشان مجمع وحدت شیعه و سنی را برای ایجاد تقریب میان مذاهب اسلامی راه اندازی کردند.

