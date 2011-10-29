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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

علیرضا محسنی:

هزینه تعهدات کوتاه مدت تامین اجتماعی به حساب بانکی مشمولان واریز می شود

هزینه تعهدات کوتاه مدت تامین اجتماعی به حساب بانکی مشمولان واریز می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین از واریز هزینه تعهدات کوتاه مدت تامین اجتماعی به حساب بانکی مشمولان در استان خبر داد.

علیرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده، افزایش سطح رضایتمندی مخاطبین، ارائه خدمات غیر حضوری با بهره گیری از خدمات نوین الکترونیکی و با هدف تسهیل امور و صرفه جویی در هزینه ها، پرداخت هزینه تعهدات کوتاه مدت از طریق واریز به حساب بانکی مشمولین صورت خواهد گرفت.
 
وی افزود: بیمه شدگان اصلی و مستمری بگیرانی که شماره حساب متمرکز آنان در سیستم مکانیزه ثبت نشده بایستی با مراجعه به واحد امور فنی بیمه شدگان شعب تابعه خود و معرفی به بانکهای عامل نسبت به افتتاح حساب متمرکز اقدام کرده و پس از افتتاح حساب و اخذ تائیدیه بانک عامل مراتب را جهت ثبت شماره حساب در سیستم مکانیزه، حسب مورد به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی با امور فنی مستمریها اعلام کنند.
 
محسنی تصریح کرد: با هماهنگی واحدهای اجرایی و بانک های عامل حتی الامکان افتتاح حساب متمرکز بدون دریافت وجه صورت گیرد و پس از واریز وجوه مربوطه به تعهدات کوتاه مدت به حساب مشمولین اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک توسط بانک عامل صورت خواهد گرفت.
 
 
کد مطلب 1446013

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