150 قاچاقچی در بم دستگیر شدند

سرهنگ عباس ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در بم نیروی انتظامی این شهرستان موفق به دستگیری 150 قاچاقچی مواد مخدر و متهم تحت تعقیب طی 48 ساعت گذشته در بم و نرماشیر شد.

سرهنگ ابراهیمی تعداد قاچاقچیان دستگیر شده را 31 نفر عنوان کرد و افزود: طی این عملیات 84 کیلوگرم تریاک و هروئین از منازل این افراد کشف شد.

وی همچنین از انهدام دو باند تولید مشروبات الکلی خبر داد و ابراز داشت: در این رابطه چهار نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

این مسئول انتظامی با اشاره به کشف هزار و 80 لیتر مشروبات الکلی گفت: شناسایی و دستگیری 41 معتاد ولگرد و پرخطر نیز از دیگر موفقیت های طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستانهای بم و نرماشیر است.

فرمانده نیروی انتظامی بم با اشاره به اینکه هدف اصلی نیروی انتظامی برقراری نظم و امنیت در سطح جامعه است بیان داشت: با توجه به اینکه ایجاد امنیت مقوله ای چند جانبه است این موضوع تعامل و همکاری هر چه بیشتر مردم و مسئولان مربوطه را می ‌طلبد.

وی تاکید کرد: همکاری مردم با نیروی انتظامی در توسعه و ارتقاء امنیت نقش بسیار مهمی دارد.

سرهنگ ابراهیمی تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام شده و تعامل مردم و مسئولان شاهد کاهش چشمگیر جرایم خشن در این شهرستان هستیم.