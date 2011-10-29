تصادف و خفگی در آب بیشترین علل مرگ و میر کودکان زیر پنج سال هرمزگانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین پور صبح شنبه در اولین جلسه کمیته تخصصی سلامت مادر و کودک بیان داشت: اصلی ترین عامل مرگ کودکان زیر پنج سال استان هرمزگان سوانح و حوادث، است و بیشترین آمار مرگ و میر سوانح، حوادث ترافیکی و خفگی در آب است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دومین عامل مرگ و میر کودکان زیر پنج سال را مسمومیت با متادون عنوان کرد و افزود: ناهنجاری مادرزادی هم عامل مرگ کودکان زیر یک سال در استان هرمزگان است.

وی بیان کرد : 88 درصد مادران کودکان فوت شده تحصیلات زیردیپلم و 37 درصد آنها بیسواد هستند و 65درصد کودکان فوت شده ساکن مناطق روستایی بوده اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه پایین بودن سطح سواد، دسترسی نامناسب به مراکز بهداشتی درمانی و عوامل محیطی از مهمترین عامل موثر در مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان در استان است، خواستار استمرار همکاری بین بخشی ادارات در زمینه ارتقای سلامت مادران شد.

دکتر حسین پور در تشریح عوامل کاهش یا افزایش مرگ و میر کودکان گفت: سطح سواد مادر و آگاهی خانواده، دسترسی به خدمات و فوریتهای درمانی و هزینه آن، وضعیت راههای روستایی و شبکه های مخابراتی، وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده از جمله عوامل موثر در این زمینه هستند.

حسین پور در ادامه افزود: کیفیت خدمات بهداشتی درمانی، بخش کوچکی از عوامل موثر در کاهش مرگ و میر مادران و کودکان را به خود اختصاص می دهد و برای ارتقای سلامت مادر و کودک در استان باید همکاریهای بین بخشی صورت گیرد.

وی در تشریح وضعیت زنان در سنین باروری استان در سال 90 اظهار داشت: 51 درصد زنان 49-10 ساله همسردار در معرض بارداری پرخطر هستند که 36 درصد این زنان از وسیله مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده نمی کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار داشت: بارداری در سنین زیر 20 سال و بالای 35 سال و همچنین زایمانهای مکرر، مرگ و میر کودکان را بالا می برد و سلامت مادر را به طور جدی تهدید می کند.