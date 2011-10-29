به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی شامگاه جمعه در حالی با معرفی افراد برتر چهار وزن دوم به پایان رسید که کشتی گیر وزن 66 کیلوگرم تیم اردبیل را به تنها مدال طلای این رقابت ها رساند.



بعد از شناخت برترین های وزن 55 کیلوگرم، در مرحله پایانی این رقابت ها نفرات برتر وزن 66 کیلوگرم معرفی شدند و طی آن مدال طلا به فرنگی کار استان اردبیل رسید، مدال نقره را کشتی گیری از خوزستان از آن خود کرد و دو کشتی گیر از اصفهان و لرستان موفق به کسب نشان برنز شدند.



بر اساس این گزارش در وزن 66 کیلوگرم حامد امن زاده کشتی‌گیر شرکت کننده از تیم فرنگی استان اردبیل در دیدار نهایی موفق شد محسن زیرک از تیم کشتی فرنگی استان خوزستان را مغلوب کرده و مدال طلای این مسابقات را به خود اختصاص دهد.



در این وزن بعد از حامد امن زاده و محسن زیرک فرنگی کاران استان های اردبیل و خوزستان، احسان طالبیان از تیم کشتی فرنگی استان اصفهان و محسن شیراوند از تیم کشتی فرنگی استان لرستان در جایگاه سوم مشترک ایستادند و به کسب نشان برنز رضایت دادند.



در وزن 66 کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور، 33 کشتی‌گیر حضور داشتند که در تلاش برای کسب مقام قهرمانی و یکی از سکوهای مراسم پایانی این دوره از پیکارها، تعداد آنها برابر با کشتی گیران وزن 55 کیلوگرم بود.



گفتنی است: که از در روز دوم پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم، برترین های وزن 66 کیلوگرم در حالی معرفی شدند که در این وزن وحید میرفتح‌اللهی از تیم کشتی فرنگی استان تهران و مهدی عطارد از تیم کشتی فرنگی قم (الف) موفق به کسب مقام پنجم مسابقات شدند.

