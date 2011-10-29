به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد تقی جغتایی در حاشیه نخستین سمینار و کارگاه ملی سالیانه سلول‌های بنیادین عصبی که روز گذشته در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران افزود: در حاشیه این سمینار بانک سلولهای عصبی در ایران نیز راه اندازی می شود.

وی خاطر نشان کرد: در نخستین کارگاه ملی سلولهای بنیادین تکنیک های جدید مربوط به کشت، فرآوری های سلولهای بنیادین را آموزش می دهیم و در بخش عملی کارگاه نیز که توسط گروهی از صاحبنظران و اساتید کشور ایران و آلمان اداره می شود فرآیند تولید سلولهای بنیادین کشت و تبدیل آن به سلولهای عصبی به طور عملی آموزش داده می شود.

جغتایی اظهار داشت: استفاده از سلولهای بنیادین در درمان ضایعات مغزی، استفاده از سلولهای بنیادین در ضایعات نخاعی، مشکلات اخلاقی در استفاده از سلولهای عصبی انسانی، نحوه فرآیند تکامل سلولهای بنیادین عصبی، نقش استروئید در تمایز سلولهای بنیادین، مارکرهایی که بتوانیم در تشخیص سلولهای بنیادین استفاده کنیم از جمله موارد مورد بحث در این سمینار است.

وی افزود: با توجه به اهمیت سمینار ملی سلولهای بنیادین عصبی سخنرانی های ویژه ای از جمله نقش فاکتورهای رشد در تمایز سلولهای بنیادین، فرآیند مهاجرت سلولهای بنیادین در دستگاه عصبی مرکزی، شباهت ها و تفاوت سلولهای بنیادین عصبی با سایر سلولهای بنیادین، خالص سازی و تمایز سلولهای عصبی برگزار می شود.

رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: این سمینار از سوی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و با همکاری دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همت جمعی از اساتید گروه اعصاب خارج از کشور برگزار شده است.

به گزارش مهر، نخستین سمینار و کارگاه ملی سالیانه سلول‌های بنیادین عصبی تا فردا ادامه دارد.