چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس البرز با نام "عطر سنگر" آغاز به کار کرد

سرهنگ پاسدار غلامحسین رنجکش با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمین حشنواره شعر دفاع مقدس استان البرز با همکاری همه ی نهادهای فرهنگی شهر ،با چهار موضوع و در سه بخش برگزار خواهد شد.

وی موضوعات این جشنواره را به شرح ذیل اعلام کرد:



1)دفاع مقدس

2)مقاومت ملل و بیداری اسلامی

3)شعر دفاع مقدس با استفاده از مضامین و مفاهیم عاشورایی

4)شعر با 3 موضوع بالا برای کودک و نوجوان



بخش های جشنواره:

1)بخش آزاد

2) دانشجویی

3)دانش آموزی وکودک و نوجوان

در این جشنواره همه ی نهادهای تخصصی استان در حوزه ی فرهنگ و هنر تعامل داشته و هر یک بخشی از جشنواره را عهده دار خواهند بود.

وی افزود: فراخوان شعر از تاریخ 18 مهرماه90 آغاز و تا پایان وقت اداری 15 آذرماه 90 ادامه خواهد داشت و شاعران می توانند در هر حوزه سه اثر به دبیرخانه حشنواره به آدرس کرج-45 متری گلشهر - بلوار هوشیار نبش خیابان شهید فرهاد جهانی -اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز و یا به نشانی الکترونیکی alborz@sajed.ir این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود، برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید ارسال نمایند.

آثار ارسالی می بایست به صورت لوح یا فایل فشرده شامل فایل تایپ شده اشعار و مشخصات شاعر در محیط word و فایل اسکن شده عکس پرسنلی شاعر باشد.ضمن اینکه این جشنواره مختص استان البرز بوده و لزوما شاعر باید ساکن محدوده جغرافیایی استان البرز باشد و شعر ارسال شده در جشنواره ی دیگری شرکت داده نشده و یا در مچموعه ای به چاپ نرسیده باشد.

رنجکش در پایان ضمن دعوت از همه ی شاعران استان برای شرکت در جشنواره گفت: شماره تلفن02614609594 همه روزه از ساعت 9 لغایت 14 آماده پاسخگویی است.



