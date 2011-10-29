99درصد منیزیت کشور در خراسان جنوبی تامین می شود

علیرضا جمیع در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خراسان جنوبی حدود هفت درصد از ارزش افزوده کشور را تولید می کند گفت: دلیل کاهش ارزش افزوده استان به دلیل وجود مشکلات زیر ساختی است.

مدیرکل سازمان صنایع، معادن و تجارت خراسان جنوبی تصریح کرد: حدود 355 واحد صنفی و211 بنگاه کوچک زود بازده اقتصادی در استان فعال هستندد.

وی بیان کرد: وجود 219 واحد معدنی نیز ویژگی های منحصر به فرد اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری در استان را فراهم کرده است.

جمیع بیان داشت: در حال حاضر 255 کارت بازرگانی برای بازرگانان استان صادر شده و 172 میلیون دلار صادرات استان بوده که در شش ماه نخست امسال 84 میلیون دلار صادرات مرزی از طریق بازارچه های مرزی صورت گرفته است.

مدیرکل سازمان صنایع، معادن و تجارت خراسان جنوبی عنوان کرد: نبود خطوط ریلی وعدم دسترسی به دریاهای آزاد و کمبود سرمایه درگردش وعدم معافیت از مالیات از جمله عواملی است که 18هزار واحد صنفی استان را دچار مشکل کرده است.

وی گفت: طرح توسعه کارخانه کویر تایر، کاشی نیلوفر و مکانیزه کردن سیتم های صنفی از مهم ترین طرح های صنعتی است که نیازمند بودجه است.

جمیع یادآورشد: ترانزیت سوخت از طریق استان در منطقه و کشور افغانستان نیز یکی از را ه حل های جبران کمبود منابع مالی بوده و می تواند این کمبودها را با گذشت زمان از بین ببرد.