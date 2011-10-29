محمدحسن کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های شرکت پست ایران برای آموزش و ارتقای سطح علمی کارکنان این مجموعه اظهار داشت: دانشگاه علمی کاربردی پست با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی شده که در آن دروه های تخصصی مرتبط با حوزه پست کشور تدریس می شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از 870 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند اضافه کرد: ارتقای سطح علمی کارکنان و فعالان حوزه پستی، سبب افزایش بهره وری و بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه به متقاضیان خواهد شد.



کرباسیان گفت: برهمین اساس در تلاش هستیم تا در دروه های آینده رشته های جدید مرتبط با فعالیت های حوزه پستی در این دانشگاه ایجاد کنیم که نتایج آن به زودی مشخص و به متقاضیان اعلام خواهد شد.