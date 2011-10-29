کریم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه آیا به کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه خواهد شد، گفت: آقای پروین با من صحبت کرد و از من خواست که به عنوان مربی با تیم پرسپولیس همکاری کنم اما چون تا به امروز مربیگری نکرده‌ام و به این کار هم علاقه ندارم، به کادر فنی پرسپولیس اضافه نمی شوم. من فقط می خواهم که کنار تیم و بازیکنان باشم و با آنها تمرین کنم.

وی افزود: به هیچ وجه در پرسپولیس به دنبال پست و عنوان و همچنین مربیگری نیستم. در شرایط فعلی می خواهم هر کمکی که از دستم برمی آید برای پرسپولیس انجام دهم. من هم مثل خیلی از پیشکسوتان پرسپولیس دوست دارم به این تیم کمک کنم ولی همانطور که گفتم باید در این زمینه فکر کنم.

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به این موضوع که "پرسپولیس شرایط خاصی دارد و نمی‌توان به همین راحتی وارد این تیم شد"، خاطرنشان کرد: پس از بازی با تیم فوتبال داماش و ظرف یکی، دو روز آینده تکلیف حضورم در تیم پرسپولیس مشخص خواهد شد.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که "آیا علاقه به همکاری با "کارلوس کی‌روش" و کادر فنی تیم ملی دارید؟"، اظهارداشت: زمانی که قطبی سرمربی تیم ملی بود شرایط فرق می کرد. وی بصورت رسمی از من خواست که به تیم ملی کمک کرده و در کنار تیم باشم اما در حال حاضر شرایط فرق کرده است.

وی با اعلام این خبر که قرار است ظرف دو روز آینده ملاقاتی با کی‌روش داشته باشد، افزود: البته نمی دانم که ایشان در خصوص چه موضوع یا موضوعاتی می خواهد با من صحبت کند شاید اصلا صحبت سرمربی تیم ملی فوتبالی نباشد!

باقری در خصوص این سوال که "آیا عابدزاده نیز به کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس ملحق خواهد شد؟"، خاطر نشان کرد: علی آقا با عابدزاده نیز صحبت کرده و از وی دعوت کرده است که به کادر فنی تیم اضافه شود اما من نمی دانم که او پیشنهاد آقای پروین را قبول کرده است یا خیر؟