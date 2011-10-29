به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری سومین کارگاه گرافیک و طراحی پوستر در گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با موضوع معارف و حماسه‌های هشت سال دفاع مقدس آثار برتر این کارگاه همزمان با نمایش عمومی در نگارخانه سوره مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

اسماعیل آجرلو، معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز در این باره گفت: با خلق بیش از بیست اثر گرافیکی فاخر توسط هنرمندان گرافیست در کارگاه طراحی پوستر «پررنگ»، نمایشگاه این آثار در نگارخانه سوره حوزه هنری استان البرز به مدت دو هفته برگزار می‌شود.

آجرلو ادامه داد: با هدف ارتقاء سطح کیفی آثار گرافیکی و آشنایی هنرمندان با نقد علمی؛ در حاشیه برگزاری این نمایشگاه و با حضور مهدی محمدی، مدرس دانشگاه هنرهای زیبا و هنرمندان شرکت کننده در کارگاه، جلسه نقد و بررسی این آثار برگزار می‌شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری نمایشگاه و جلسه نقد آثار افزود: نمایشگاه آثار تولید شده از چهارم تا هجدهم آبان‌ماه در نگارخانه سوره حوزه هنری استان البرز برقرار و بازدید برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

جلسه نقد و بررسی نیز روز سه‌شنبه دهم آبان از ساعت 15 لغایت 17 در محل نمایشگاه برگزار خواهد شد.

کارگاه طراحی پوستر «پر رنگ» با محوریت تولید آثار گرافیکی در زمینه دفاع مقدس، سومین کارگاه خلق اثر موضوعی است که به همت حوزه هنری استان البرز در سال جاری برگزار شد.

علاقه‌مندان جهت بازدید آثار می‌توانند همه روزه به جز یک‌شنبه‌ها به نگارخانه سوره واقع در کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد4، شماره 82 حوزه هنری استان البرز مراجعه نمایند.