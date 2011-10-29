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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

خیری نیا:

زمان و مکان مسابقات لیگ اسکیت سرعت مازندران اعلام شد

زمان و مکان مسابقات لیگ اسکیت سرعت مازندران اعلام شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اسکیت مازندران، زمان و مکان برگزاری مسابقات لیگ اسکیت سرعت باشگاههای استان در دو بخش دختران و پسران این استان را اعلام کرد.

حسین خیری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات لیگ اسکیت سرعت در هردو بخش دختران و پسران به میزبانی شهرستان قائم شهر برگزار می شود.

وی افزود: مسابقات بخش پسران روز 13 آبانماه و دختران 20 آبانماه در محل پیست اسکیت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر برگزارمی شود.

رئیس هیئت اسکیت مازندران، فرصت باقیمانده برای اعلام اسامی بازیکنان هر تیم را برای پسران تا 10 آبانماه و دختران تا 17 آبانماه اعلام کرد.

خیری نیا اضافه کرد: مسابقات لیگ اسکیت سرعت باشگاههای مازندران در مواد دویست تا پنج هزار متر سرعت و سه هزار متر امدادی برگزار می شود.

وی یادآور شد: نفرات برتر این مسابقات در قالب تیم منتخب اسکیت سرعت مازندران به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

کد مطلب 1446032

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