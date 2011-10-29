خیری نیا: زمان و مکان مسابقات لیگ اسکیت سرعت مازندران اعلام شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اسکیت مازندران، زمان و مکان برگزاری مسابقات لیگ اسکیت سرعت باشگاههای استان در دو بخش دختران و پسران این استان را اعلام کرد.