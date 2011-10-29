به گزارش خبرنگار مهر سعید بیابانکی شاعروطنزپرداز، همزمان با برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، با حضور در این نمایشگاه، میهمان غرفه مهر شد و در نشستی به سئوالات خبرنگاران مهر پاسخ داد.

بیایانکی در پاسخ به سئوالی درباره علت بی‌توجهی رسانه‌های مکتوب به شعر در سال‌های اخیر اظهار داشت: شکی وجود ندارد که روزنامه‌ها و مطبوعات به طور کلی مانند دهه 70 در شعر جریان‌ساز نیستند و این موضوع هم به مطبوعات و هم به شاعران باز می‌گردد.

وی با اشاره به فعالیت‌های شعری دهه 70 گفت: در دهه 70 روزنامه اطلاعات صفحه شعری داشت با نام «بشنو از نی» که مسئولیت آن با علیرضا قزوه بود. این صفحه با همکاری طیف وسیعی از شاعران و اهالی قلم آغاز شد و کار آن رفته رفته به جایی رسید که هر شاعری که اثرش در آن منتشر می‌شد، انگار نیمی از راه را برای معرفی گذرانده بود، اما کمی که جلوتر آمدیم به نظرم رسید جایگاه مطبوعات در عرصه شعر از دست رفت.

شاعر مجموعه شعر «سنگچین» ادامه داد: در مجلات هم که گویا باید تخصصی‌تر باشند، وضع به همین منوال است. سابق بر این حتی در مجلات غیرتخصصی وقتی شعری از یک جوان منتشر می‌شد، برای او یک تحول و یک اتفاق تازه بود، ولی الان اینگونه نیست.

بیابانکی در توضیح علت این پدیده به ظهور رسانه‌های مدرن اشاره کرد و گفت: شاعر وقتی اثری را خلق می‌کند، دوست دارد این اثر را سریع به اطلاع مخاطبانش برساند. تا پیش از ظهور دنیای رسانه‌های مدرن، همه فکر و ذکر شاعران برای انتشار اثرشان، رسانه‌های مکتوب بود و با ذوق و شوقی فراوان اثرشان را برای آن ارسال می‌کردند تا شاید چاپ شود، ولی با آمدن دنیای مجازی هر شاعری برای خود رسانه شخصی پیدا کرد و دغدغه انتشار شعر دیگر وجود ندارد؛ هرچند رسانه مجازی شخصی شاید خیلی بازخورد نداشته باشد، اما شخص شاعر را ارضا می‌کند.

وی در ادامه افزود: مطبوعات هم این روزها خیلی به شعر اهمیت نمی‌دهند. شعر، عرصه تشبیه و استعاره است. کسی باید آن را در مطبوعات هدایت و منتشر کند که به نوعی ملّای این کار است و خب این افراد تمایلی به این موضوع ندارند. به اعتقاد من، ما دو مدل هنر داریم که من به آنها هنر گرم و هنر سرد می‌گویم. مطبوعات ما به دنبال هنر گرم هستند؛ یعنی چیزی که مخاطب را جذب کند و جنجال ایجاد کند؛ مثل سینما و یا مثل طنز حتی، ولی شعر و ادبیات جزو هنرهای سرد هستند.

سراینده مجموعه شعر «تن‌پوش بی‌آستین» افزود: شعر خاصیتش این است که نمی‌تواند جنجال برانگیز باشد و خب در برابر خبری مثل اعدام چند نفر در یک شهر، برای حضور در روزنامه‌ها مغلوب است. این را بگذارید در کنار این موضوع که کسانی که در مطبوعات این روزها شعر را هدایت می‌کنند گاه از آن سررشته ندارند و لذا انتشار یک شعر با همه استعاره‌ها و ... باعث ایجاد سوء برداشت‌ و خلاصه دردسر می‌شود که مطبوعات ما از آن گریزانند.

بیابانکی همچنین وجود بیش از اندازه مراسم‌های شعری چون کنگره‌ها و محافل و شب شعر را عاملی دانست که شاعران را از حضور در مطبوعات بی‌نیاز کرده است. وی گفت: شاعر دوست دارد شعرش را برای یک جمع و محفل بخواند. وقتی این کار در محافل جمعی انجام شد، دیگر شاعر برای انتشار آن در روزنامه احساس نیاز نمی‌کند. در دهه 60 واقعا این موضوعات نبود و خب این نیاز حس می‌شد؛ در نتیجه نه شعر امروز به روزنامه بهایی می‌دهد و نه البته شعر برای روزنامه‌ها اهمیتی دارد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره علت اعتنای مطبوعات روشنفکری به انتشار شعر و جریان‌سازی حول آن بر خلاف سایر مطبوعات نیز گفت: شعر و ادبیات در روحشان نوعی اعتراض نهفته است، اما خب اینکه به چه اعتراض کنیم، مهم است. آیا باید یه جامعه اعتراض کرد یا به سیاست و یا به جهان؟ شعر پدیده‌ای است که بدون یک کنش درونی در شاعر خلق نمی‌شود. جریان‌های روشنفکری در ایران همواره در اقلیت بوده‌اند و البته همواره هم خود را معترض می‌دانسته‌اند؛ هر چند که شعرشان هم معترض نیست. بچه‌های طیف انقلاب هم معترض ‌هستند، اما نوع اعتراضشان فرق می‌کند. جریان‌های روشنکری بر خلاق طیف انقلابی رسانه‌ای به آن صورت ندارند و در جشنواره‌ها و کنگره‌ها نیز شرکت نمی‌کنند و خب طبیعی است تنها رسانه‌های مکتوبشان را جدی‌تر می‌گیرند.

بیابانکی در پایان افزود: شعر راه خودش را به هر صورت می‌رود. شکل ارائه آن است که تغییر کرده است. و آنچه که الان هم هست، به نوعی شاعران را ارضا کرده است. تنوع رسانه‌ها به نوعی حضور شعر و شاعران را در رسانه‌های جدی از سکه انداخته است و خب البته این موضوع مطلوبی نیست. هنوز هم که هنوز است، کتاب و روزنامه برای معرفی شعر چیز دیگری است، ولی آنچه شعر و شاعر را تثبیت می‌کند، بیشتر گذر زمان است.