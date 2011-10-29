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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

باشگاه چلسی 20 هزار پوند جریمه شد

باشگاه چلسی 20 هزار پوند جریمه شد

اتحادیه فوتبال انگلستان باشگاه چلسی را به دلیل رفتار نامناسب بازیکنان این تیم با داور 20 هزار پوند جریمه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی هفته گذشته با نتیجه یک بر صفر مقابل کویینزپارک رنجرز تن به شکست داد و این در حالی است که این بازی حاشیه‌های فراوانی داشت که از آن جمله می توان به اخراج "خوزه بوسینگوا" از بازی اشاره کرد.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، بازیکنان چلسی به هنگام اخراج بوسینگوا دورادور "کریس فوی"، داور دیدار را احاطه کردند که این موضوع باعث شده از سوی اتحادیه فوتبال انگلستان جریمه 20 هزار پوندی شامل باشگاه شود.

چلسی امروز یکشنبه در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه "استمفوردبریج" با آرسنال دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 1446036

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