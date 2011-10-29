اشکال فنی موجب قطع گاز در شهر قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 19 و 30 دقیقه شب گذشته به دلیل اشکال فنی یکی از شیرهای اصلی خط 40 اینچ انتقال گاز شهر قزوین عمل کرد و باعث قطع گاز شهری شد.

فتحعلی نجفی مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در خصوص این مشکل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل این اشکال فنی حدود یک ساعت گاز شهروندان قطع شد و بلافاصله ماموران شرکت گاز استان با همکاری شرکت انتقال گاز وارد عملیات شدند و تا ساعت 20:30 با رفع اشکال نسبت به وصل گاز شبکه اقدام کردند.

نجفی افزود: پس از قطع گاز معمولا رگلاتورهای منازل به طور اتوماتیک عمل کرد و گاز داخل را قطع می کند لذا وصل مجدد گاز نیازمند مراجعه حضوری ماموران به منازل و هواگیری المک هاست.

وی تصریح کرد: برای رفع این اشکال با استفاده از 20 اکیپ ویژه از شب گذشته تاکنون با مراجعه حضوری به درب منازل تک تک شهروندان گاز مشترکان وصل شده و مناطق باقیمانده در دو تا سه ساعت آینده به طور کامل رفع اشکال شده و گاز مشترکان وصل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از شهروندان خواست ضمن همکاری با ماموران شرکت گاز از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.