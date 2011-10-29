به گزارش خبرنگار مهر نخستین بار قیمت مقطوع در پروِژه های مسکن مهر و از سوی وزارت مسکن و شهرسازی سابق به اجرا درآمد و با این روش تمامی مسکن مهر در کل کشور با قیمت متر مربعی 300 هزار تومان از سوی پیمانکاران ساخته شد.

این روش که مورد استقبال پیمانکاران و دولت بود توانست در مدت کوتاهی به اجر درآید و مسکن مهر در تمام کشور با این قیمت ساخته شود البته اجرای قیمت مقطوع در ساختمان سازی تنها با روش صنعتی سازی است زیرا این روش به دلیل سرعت بیشتری که نسبت به ساخت و ساز سنتی دارد تاحدودی تاثیر تورم را در ساخت وساز کاهش می دهد.

اما با تشکیل وزارت راه و شهرسازی، علی نیکزاد درباره پروِژه های راهسازی هم این موضوع را اعلام کرد و گفت که به دنبال این هستیم تا قیمت مقطوع را در پروژه های راهسازی هم اجرایی کنیم. و براساسس این روش تمامی پیمانکاران موظف خواهند بود با قیمت مقطوع و براساس ضوابط وزارت راه و شهرسازی اقدام به راهسازی کنند.

موانع اجرای قیمت مقطوع در راهسازی

در این باره یکی از مهندسان مشاور در امور راهسازی در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای ساخت یک متر راه می توان قیمت مقطوع تعیین کرد اما اصولا قیمت مقطوع برای پروِژه هایی که عوامل ناشناخته در آن وجود دارد امکان تعیین قیمت مقطوع نیست.

منوچهر فخر صمدی افزود: در گذشته هم به وزرای قبلی و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام کردیم که نمی توان در راهسازی قیمت مقطوع اعلام کرد و برای این امر دلایل زیادی داریم.

وی ایران با اشاره به اینکه در انجمن مهندسان مشاور بین الملل هم عنوان شده که در مواردی که عوامل ناشناخته در اجرای یک پروژه زیاد است نباید قیمت مقطوع تعیین شود به این دلیل که کارفرمایان ضرر می کنند.

رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور، افزود: پیمانکاران باید تمامی ریسک ها در اجرای پروژه ها در نظر بگیرند در غیراینصورت نمی تواند اجرای یک پروژه را بر عهده بگیرد.

فخر صمدی تصریح کرد: در این روش اگر در یک پروژه اتفاقی بیافتد پیمانکار هزینه آن را گرفته است، در غیر اینصورت پول آن بازهم به جیب پیمانکار می رود.

وی بابیان اینکه 50 کیلومتر راه که در آن تپه، ماهور، و تونل و پل وجود دارد نمی توان قیمت فیکس تعیین کرد و هر پیمانکاری هم این روش را بپذیرد بطور حتم تا انتها آن را به اجرا نمی رساند.

رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور افزود: در مسکن مهر فقط پی ساختمان که ساخته شود باقی آن با مصالح مشخص ساخته می شود بنابراین اجرای قیمت مقطوع در آن امکان پذیر است اما در راهسازی که مدت زمان بیشتری هم طول می کشد نمی توان تورم را نادیده گرفت.

وی بابیان اینکه قبلا هم به مسئولان وزارت راه اعلام کردیم که این موضوع عملی نیست، اظهار داشت:‌ یکی از مشکلات ما اینست که سازمان برنامه سابق منحل شد بنابراین الان پیگیری پروژه ها بسیار کند شده است.

فخر صمدی تصریح کرد: اگر یک پروژه راهسازی با قیمت مقطوع ساخته شود باید نتیجه کار را هم دید و اینکه پیمانکار چگونه این پروژه ها را به تمام می رساند اهمیت بیشتری دارد.