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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

رشد بیش از 21 درصدی تولید شمش آلومینیوم در کشور

میزان تولید شمش آلومینیوم در مدت 7 ماه ابتدای امسال با رشد بیش از 21درصد همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمیدرو اعلام کرد: ‌تا پایان مهر ماه سال جاری میزان تولید شمش آلومینیوم در سه کارخانه کشور به مرز 200هزار تن رسید که این رقم 21.3درصد بیش از رقم تولید مدت مشابه سال قبل محسوب می‌شود.

در این مدت بیشترین سهم تولید به ایرالکو اختصاص یافت به طوری که در این کارخانه 97هزار انواع شمش آلومینیوم تولید شد.

پس از آن کارخانه های المهدی و هرمزآل مربوط در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند به طوری که با ثبت رشد عملکرد در مدت 7 ماه سال جاری ،‌میزان تولید این فلز در آلومینیوم المهدی به 61هزار و در هرمزآل نیز به 25هزار تن رسید.

در مدت مورد بررسی میزان تولید پودر آلومینا نیز در کارخانه آلومینای ایران (جاجرم) به 135هزار تن رسید.

کد مطلب 1446040

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