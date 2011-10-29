پنج هزار نفر در دومین شهرک صنعتی دماوند مشغول به کار می شوند

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مراحل اجرای این شهرک صنعتی از سال 84 افزود: افتتاح این شهرک صنعتی با گذران دوره شش ساله همراه بود و با فراز و نشیبهای بسیار دست و پنجه نرم کرد.

وی گفت: افتتاح و بهره برداری این شهرک صنعتی از اقدامات ارزشمندی است که مردم شهرستان دماوند در سال جهاد اقتصادی از برکت آن بهره مند خواهند شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند ادامه داد: این اقدام در دهه پیشرفت و عدالت یک حرکت مناسب است که با اجرا و فعال شدن دومین شهرک صنعتی دماوند، این منطقه قدمی بزرگ در ایجاد پیشرفت و عدالت برخواهد داشت.

250 واحد صنعتی در این شهرک مستقر می شود

وی با بیان اینکه فراهم سازی خدمات زیربنایی در اسرع وقت، نقش بسزایی در جذب واحدهای صنعتی به این شهرک را دارد، بیان کرد: با آماده سازی زیرساختهای لازم، 250 واحد صنعتی در این شهرک مستقر می شود.

قاسمی افزود: این اقدام از سوی دولت، اقدامی ارزشمند است که با ایجاد چنین شهرکهایی در راستای سیاستهای دولت قدم برداشته شده است.

ایجاد شهرکهای تبدیلی به محیط زیست منطقه دماوند کمک می کند

وی با اشاره به اینکه شهرستان دماوند منطقه ای توریستی است و به لحاظ محیط زیستی شرایط ویژه ای دارد، یادآور شد: دماوند نیازمند حمایت در بخش محیط زیست است که با استقرار شهرکهای تبدیلی و غیر آلاینده، می توان این مهم را تحقق بخشید.

فرماندار دماوند اضافه کرد: استقرار صنایع تبدیلی در منطقه و ایجاد صنایع بخش کشاورزی و باغی نیز می تواند در بخش بسته بندی و عرضه بهتر محصولات شهرستان مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: مسئولان مربوطه باید با کاهش قیمت زمینهای این شهرک صنعتی زمینه ای فراهم کنند تا از این شهرک استقبال شود و سرمایه گذاران بیشتری به این منطقه جذب شوند.