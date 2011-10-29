پیوند ازدواج حضرت علی و فاطمه مصداق کامل ازدواج اسلامی است

حجت الاسلام احد آزادیخواه همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) و روز ازدواج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) مصداق کامل ازدواج اسلامی در ابعاد فکری و رفتاری است و به همین منظور این روز را به روز ازدواج نام نهاده اند.

وی افزود: پیوندی که بین حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) اتفاق افتاد پیوندی معنوی و 100 در صد الهی بود.

حجت الاسلام آزادیخواه اظهار داشت: ازدواج حضرت علی(ع) با حضرت فاطمه (س) به فرمان خداوند، از امتیازاتی است که رسول اکرم(ص) بر آن مباهات می کرد.

آزادیخواه اضافه کرد: احترام متقابل، تقسیم کار، تربیت فرزند، مشاوره در امور، احساس مسئولیت، عشق و امید در زندگی، معنویت گرایی و اخلاق از جمله ویژگی های این ازدواج مقدس و زندگی مشترک محسوب می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان ادامه داد: درصورتی که جامعه جوان این آموزه ها و مولفه ها را در زندگی مشترک خویش لحاظ کنند قطعا به سعادت واقعی و خوشبختی حقیقی دست خواهند یافت.

آزادیخواه با تأکید بر اینکه معنویت در زندگی مشترک نقش موتور محرک را دارد، یادآور شد: توکل به خدا، امید به آینده و ایمان راسخ به ماوراءالطبیعه، شور و نشاط و شادابی واقعی را به زندگی انسان وارد می سازد و نقش حضرت فاطمه(س) و حضرت علی(ع) در این موضوع نقش الگویی است.

وی با بیان اینکه امروزه تعیین مهریه های سنگین به آسیبی جدی و تهدیدی غیرقابل انکار در ازدواج ها تبدیل شده است، گفت: نگاه حضرت فاطمه(س) به این موضوع نگاهی کاملا منطقی و عرفی بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر اینکه تربیت فرزند از موضوعاتی است که در جهان معاصر باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد، گفت: در حال حاضر بسیاری از انسان ها در این زمینه با مشکل روبه رو هستند اما حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) این موضوع را بااهمیت شمردند و بهترین فرزندان را تحویل جامعه اسلامی و انسانی دادند.