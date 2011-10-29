باقرشهر میزبان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سعادتمند با اعلام این خبر در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور که صبح امروز با حضور رئیس شورای اسلامی باقرشهر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری ومسئول اداره ورزش و جوانان باقرشهر برگزار شد، افزود: برگزاری مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور در باقرشهر را به فال نیک گرفته و امیدواریم این مسابقات به نحو احسن در این شهر برگزار شود.

وی با اشاره به امکانات بسیار مطلوب ورزشی ایجاد شده در باقرشهر گفت: از اهتمام ریاست و اعضای شورای شهر در ایجاد و توسعه اماکن ورزشی تقدیر و تشکر می شود.

این مسئول ادامه داد: متولی امر ورزش در باقرشهر اداره ورزش و جوانان است و شهرداری نیز به حکم وظیفه در برگزاری مطلوب این مسابقات همکاری لازم را مبذول می دارد.

30 استان در مسابقات کشتی حضور می یابند

سعادتمند با اشاره به سطح مسابقات و تیمهای شرکت کننده بیان داشت: با توجه به پخش مستقیم این مسابقات از صدا و سیما و حضور تیمهای مختلف از 30 استان کشور، می بایست هماهنگی و همکاری لازم بین دستگاههای اجرایی شهر به وجود آید.

ریاست شورای اسلامی باقرشهر نیز در این جلسه از شهردار به موجب میزبانی جلسه و پیگیری مستمر برگزاری مطلوب این مسابقات و از مسئول اداره ورزش و جوانان باقرشهر به خاطر پیگیریهای دلسوزانه و شبانه روزی وی در برگزاری منظم مسابقات تقدیر و تشکر کرد.

پرویز صادقی عنوان کرد: برای اولین بار است که افتخار برگزاری مسابقات قهرمانی کشور به شهر ما اعطا شده است و امید است با میزبانی مطلوب این مسابقات بتوان شاهد برگزاری مسابقات بیشتری در این سطح بود.

وی ضمن اینکه خواستار برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی در خصوص نحوه برگزاری مسابقات شد، افزود: با به ثمر نشستن مجموعه های ورزشی شهر که حاصل برنامه ریزی و پیگیریهای شورای شهر و همت شهرداری است، امکان برگزاری مسابقاتی در این سطح برای ما فراهم شده است.

برگزاری مسابقه کشتی نقش بسیار مهمی در شناساندن باقرشهر دارد

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری گفت: برگزاری مسابقه کشتی آزاد نوجوانان کشور نقش بسیار مهمی در شناساندن باقرشهر به هموطنان در سراسر کشور دارد و با برگزاری مطلوب این مسابقات خاطره خوشی از این مسابقات برجای خواهد ماند.

قاسم رسته از همکاری و هماهنگی مسئولان شهر در برگزاری این مسابقات تقدیر و تشکر و از امکانات فراهم شده ابراز خوشنودی کرد.

در ادامه جلسه مقرر شد هماهنگیهای لازم با اداره برق منطقه کهریزک و پلیس راهور منطقه 19 و باقرشهر برای پیشگیری از قطع برق و ایجاد ترافیک در زمان برگزاری مسابقات انجام شود.

پیش بینی برق اضطراری و تبلیغات مناسب و فراگیر از جمله موارد دیگری بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور در روزهای 12 و 13 آبان در سالن ورزشی فدک باقرشهر با حضور کشتی گیران نوجوانان سراسر کشور توسط فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت اداره ورزش و جوانان باقرشهر، شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر و ادارات شهرستان ری برگزار خواهد شد.

گفتنی است در این جلسه فرمانده کلانتری 175 باقرشهر، نماینده بسیج باقرشهر و مسئول تربیت بدنی شهرداری باقرشهر نیز حضور داشتند.