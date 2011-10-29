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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

حاجی‌مظفری عنوان کرد:

احداث 300 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی در قم

احداث 300 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی در قم

قم - خبرگزاری مهر: ‌رئیس سازمان بهزیستی استان قم گفت: عملیات اجرایی احداث 300 واحد مسکونی برای مددجویان سازمان بهزیستی استان که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری بوده، آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حاجی‌مظفری با بیان اینکه 11 مصوبه ماحصل سفر مقام معظم رهبری به استان قم برای سازمان بهزیستی است، اظهار داشت: دو مصوبه عمرانی و مابقی مصوبات مربوط به مددجویان زیرپوشش بهزیستی استان است.

وی با بیان اینکه تمام مصوبات سفر پیگیری شده است، ادامه داد: از آنجایی که اکثر مصوبات سفر رهبری مربوط به مددجویان است، قسمت عمده آن اجرا شده و قسمت عمرانی نیز در دست اقدام است.

رئیس سازمان بهزیستی استان قم بیان داشت: یکی از مصوبات سفر معظم له به قم، احداث 300 واحد مسکونی برای مددجویان سازمان بهزیستی استان بوده که عملیات اجرایی آن آغاز شده است و ظرف مدت سه سال به بهره‌برداری می‌رسد.

حاجی‌مظفری تصریح کرد: ساخت 120 واحد مسکونی در سال 89 آغاز شده است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای انجام و تحویل به موقع واحدهای مسکونی صورت گرفته است.

وی تهیه جهیزیه برای مددجویان، تامین شهریه دانشجویی، تهیه لوازم توانبخشی و مناسب‌سازی خودرو معلولان را از دیگر مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان عنوان کرد که اقدامات لازم صورت گرفته و به مرحله اجرا رسیده است.

رئیس سازمان بهزیستی استان قم گفت: میزان اعتبار هزینه عمرانی بالغ بر 17 میلیارد تومان است که 2.4 میلیارد تومان آن مربوط به اشتغال و تسهیلات اشتغال است. 

کد مطلب 1446048

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