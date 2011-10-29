کاله مازندران میزبان نماینده گنبد در بسکتبال دسته یک کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های کاله مازندران و لبنیات آلیش گنبد در چارچوب هفته سوم مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور از ساعت 16عصر امروز شنبه در سالن ورزشی سردار سجودی بابل به مصاف هم می روند.

دو تیم در حالی در هفته سوم این مسابقات رو در روی هم قرار می گیرند، تیم کاله در صدر جدول و تیم گنبد در رده نهم جدول رده بندی دوازده تیم گروه دوم این مسابقات قرار دارند.

تیم کاله با هدایت رضا نوری، سرمربی با تجربه وبا بازیکنان با انگیزه خود به نظر می رسد در این دیدارخانگی کار چندان دشواری برای کسب سومین پیروزی متوالی خود در این فصل نداشته باشد.

کاله در دو دیدارگذشته خود برابر تیمهای سرداران آذربایجان غربی و صنایع شاهرود، صاحب برتری شده بود.

لبنیات آلیش در دیدارگذشته خود در چارچوب هفته دوم این مسابقات برابر صنایع شاهرود با نتیجه 77 بر75 شکست خورده بود.

تیم کاله مازندران در بازیهای خانگی خود با حمایت تماشاچیان پرشور بابلی که با تشویقهای بی امان خود، سهم به سزایی در برتری تیم کاله دارند.

کاله مازندران درحالی در فصل جدید مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاههای کشورحضور یافت که دردوره گذشته این مسابقات قهرمان شده بوده بود و با نظردوباره مسئولان این باشگاه در این مسابقات حاضر شد.

مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور با حضور 22 تیم در دو گروه 11 تیمی به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

تیم کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در این مسابقات حضور دارد و از امیدهای اصلی کسب عنوان قهرمانی محسوب می شود.