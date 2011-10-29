به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی و کارگردانی منوچهر صفرخانی به موضوع تلاش و نشان دادن توانایی‌ها و استعدادهای کودکان و نوجوانان می‌پردازد. داستان این فیلم درباره پسر نوجوانی به نام آرمان است که با مادر و خواهرش زندگی می‌کند. روزی از طرف مدرسه به آرمان خبر داده می‌شود که قرار است گروه سرودی در مدرسه تشکیل شود، در این میان آهنگسازی از بچه‌های مدرسه تست خوانندگی بگیرد و آنها را برای جشن آماده کند. آرمان به عنوان تکخوان انتخاب می‌شود، اما ...

در این فیلم کمند امیر سلیمانی، پویا امینی، فاطمه بهرامی، شایان جلالی، رامتین میرسجادی، راشین میر سجادی، روشنک محمدپور، سهیل نیکسار، مینا مهدیان، رضا نیکسار، مژگان حکیمی، زهرا مدافر، روونا پاداسدائو، امین میرسجادی، محمد میرزائی، امیرعلی خسرونژاد و منوچهر صفرخانی بازی می‌کنند.

عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تولید: مریم ضرابی، مدیر امور مالی:احمدرضا علیان، نویسنده: فهیمه سلیمانی، دستیار اول کارگردان: احمد یونسی، منشی صحنه: نسرین صفرخانی، مدیر برنامه‌ریزی : سعید صالحی، مدیر تصویرداری: محمد بیات، مدیر صدابرداری: ردولف آونمور، طراح گریم : سیهام جیّد، طراح صحنه و لباس: سیما سلامی، تدوین: وحید قاضی میرسعید، مدیر تدارکات: صفدر بیسان، مدیر هماهنگی: مرجان اسدی، ترانه‌سرا: الهام ایزدیار.

فیلم‌های "یه قندون نشاط" و "عروسک شکسته" به کارگردانی منوچهر صفرخانی در نوبت پخش است.